Claudio Lippi si commuove da Caterina Balivo

(Di mercoledì 28 novembre 2018)è stato ospite al programma ”Vieni da me”, condottoe non sono mancati i momenti emozionanti, durante l’intervista della cassettiera, da cui la conduttrice ne ha estratto una forma di burro che ha ricordato al presentatore i suoi esordi. «La mia passione era il canto: ma ero nato in una famiglia tradizionale, e chi aveva velleità artistiche veniva ostacolato». Suo padre, ha raccontato, aveva una società che produceva burro: «Per fortuna è fallito il socio è scappato con i soldi. L’unica risorsa ero io, con un contratto discografico: si può dire che con il canto ho salvato la mia famiglia». Poi arrivò Il pranzo è servito, con un mostro sacro come Corrado: «Non so dire perché mi scelse, mi voleva bene, in lui vedevo qualcosa che mi apparteneva ha aggiunto. Dopo otto edizioni mi disse ‘o lo fai tu o chiudo il ...