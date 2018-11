Claudia Montanarini, da Uomini e Donne a processo per maltrattamenti (Di mercoledì 28 novembre 2018) Una fiction incessante e piena di colpi di scena. Come una soap opera sudamericana, ma molto più reale. L'amore fra i due si è concluso ormai da tempo, ma la relazione tra l'ex tronista di «Uomini e Donne» Claudia Montanarini e l'immobiliarista Daniele Pulcini, a distanza di anni, continua nelle aule di tribunale. Fra denunce e accuse reciproche. Ieri mattina a sedere sul banco degli imputati è stata la show girl 51enne, che ha preso parte all'udienza del processo in cui è accusata di maltrattamenti in famiglia per la condotta avuta nei confronti dei tre figli della coppia, costretti ad assistere «a violenti litigi».

