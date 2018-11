ilgiornale

: RT @noitre32: Clandestine coi documenti falsi Ma alla fine restano in Italia L'Ambasciata dei Diritti 'snobba' la toga - LilySej1 : RT @noitre32: Clandestine coi documenti falsi Ma alla fine restano in Italia L'Ambasciata dei Diritti 'snobba' la toga - noitre32 : Clandestine coi documenti falsi Ma alla fine restano in Italia L'Ambasciata dei Diritti 'snobba' la toga - giornalesm : Clandestine e coi documenti falsi. Ma restano in Italia - -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Bufera ad Ancona dopo il fermo di due donne siriane sbarcate al porto con, e pronte ad essere rispedite in Grecia prima dell"intervento dell"Ambasciata dei Diritti.L"episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando una nave proveniente dalla penisola Ellenica ha fatto approdo nello scalo marittimo anconetano. Tra i richiedenti asilo sbarcati anche due donne di nazionalità siriana, una delle quali accompagnata dal figlio di pochi anni.Entrambe sono state fermate dalla polizia di frontiera, in quanto trovate in possesso dipalesemente contraffatti. A questo punto si sono attivate le conseguenti pratiche di respingimento, disposte dal magistrato di turno. Quest"ultimo ha infatti determinato la "scarcerazione" delle, così che potessero far ritorno in Grecia sulla medesima imbarcazione che le aveva condotte in. Si è trattato, comunque, di ...