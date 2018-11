Clamoroso | squadra finge la morte di un calciatore per far rinviare una partita NOMI e

calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 novembre 2018)episodio che arriva direttamente dall’Irlanda. Nel dettaglio un club che milita in Leinster Senior League, il Ballybrack FC ha diffuso la notizia delladi un proprioper permettere il rinvio di una. Lanon si è poi disputata con tanto di minuto di silenzio sugli altri campi e lutto al braccio di tutti i calciatori, la società è finita nella bufera, si è scusata e ha licenziato il colpevole. Nello specifico un dirigente del club si è inventato che ilFernando Nuno La Fuente era morto in seguito ad un terribile incidente stradale.il motivo, farla sfida ad Arklow. Ilinvece è vivo e non ha avuto alcun incidente stradale, il club ha chiesto scusa ed ilha deciso di accettarle, il Ballybrack adesso rischia però pesanti conseguenze. La decisione definitiva sul club è prevista nella ...