Città di Valmontone | un calcio con meno tensioni | il “terzo tempo” del gruppo Under 15

Città di Valmontone (calcio a 5 - A2/f) - Panattoni : «Con la Pbm Roma non possiamo sbagliare» : Roma – Sta forse pagando un po’ di inesperienza della categoria, ma la serie A2 femminile di calcio a 5 del Città di Valmontone (che sta portando il nome della Città lepina in giro per l’Italia) avrebbe meritato sicuramente qualche punto in più in classifica per il gioco espresso in questa prima fase di stagione. Nell’ultimo turno la squadra di mister Giovanni Pacioni ha ceduto 4-1 tra le mura amiche contro il Vittoria capolista del girone ...

Città di Valmontone (calcio - Juniores reg.) - Del Monaco : «Un buon punto contro la capolista» : Roma- Sarà un week-end senza calcio dilettante nel Lazio per i gravi fatti di San Basilio. Un peccato doppio per la Juniores regionale del Città di Valmontone che avrebbe potuto sfruttare l’entusiasmo scaturito dall’ottimo 0-0 con cui i ragazzi di mister Guido Stefano Del Monaco hanno inchiodato la capolista Borgo Vodice nel match interno di sabato scorso. «Abbiamo affrontato una squadra reduce da sei vittorie in altrettante partite e con 21 gol ...

Città di Valmontone (calcio a 5) - doppio successo per le due prime squadre femminili di A2 e D : Roma – Un settore in prepotente crescita. Il Città di Valmontone non è solo calcio maschile, ma anche futsal femminile. Un’idea che il presidente Massimiliano Bellotti ha voluto sviluppare quattro anni fa accogliendo nel club un gruppo nato nell’anno precedente grazie all’impegno di Lucia Lucciola e Valentina Cerci e che, in questa stagione, ha fatto ulteriori passi avanti vista la presenza di due prime squadre. «Con il salto nel futsal ...

Città di Valmontone (calcio) - solo vittorie per l’agonistica. Consalvi : «Felici - ma piedi a terra» : Roma – Un week-end da paura. In prossimità della festa di Halloween, il settore agonistico del calcio del Città di Valmontone è stato autore di un incredibile filotto: sei vittorie su sei per le squadre impegnate nei vari campionati, un fine settimana davvero memorabile. «E’ stata sicuramente una buona settimana – dice il responsabile del settore agonistico Giuseppe Consalvi – Ma dobbiamo restare coi piedi per terra, continuando a lavorare ...

Città di Valmontone (calcio a 5 - A2/f) - capitan Bertini : «Sconfitta all’esordio? Ci rialzeremo» : Roma – Il Città di Valmontone ha iniziato a portare in giro per l’Italia il nome del paese lepino. La società del presidente Massimiliano Bellotti ha affrontato la sua prima storica trasferta nel campionato nazionale di calcio a 5 di serie A2 femminile: le ragazze di mister Giovanni Pacioni hanno ceduto per 5-2 sul campo della Virtus Ragusa, ma la sconfitta non ha “intaccato” l’alto senso dell’evento che rimarrà certamente nella memoria ...

Consalvi (ds Città di Valmontone) : «Obiettivi chiari per le nostre squadre giovanili» : Roma – C’è un nuovo direttore sportivo del settore giovanile nel Città di Valmontone. Il club del presidente Massimiliano Bellotti ha affidato questo delicato compito a Giuseppe Consalvi, già allenatore del gruppo Allievi nella passata stagione e tra l’altro tuttora tecnico dell’Under 17 provinciale (ex Allievi fascia A). «Ci conosciamo da tempo con Massimiliano, siamo coetanei e praticamente siamo cresciuti assieme – dice Consalvi, ex di ...