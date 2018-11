Citroën C5 Aircross | test drive tra le montagne del Marocco

Citroën C5 Aircross - la prova de Il Fatto.it – Suv di famiglia - ma con brio – FOTO : “I tre amigos”, leggendario film di John Landis con protagonisti Steve Martin, Chevy Chase e Martin Short, uscì nelle sale cinematografiche nel 1986. Allora anche nel mondo dell’auto andavano forte “tre amigos”. Due stagionati ma sempre in forma – berlina e familiare erano i loro nomi, – e uno in procinto di spaccare le montagne, chiamato monovolume (la prima Renault Espace risale al 1984). Adesso i tre amigos a quattro ...

Citroen - debutta anche in Europa il suv C5 Aircross : ... abbinata - come per C4 Cactus - ad una sensazione di comfort unica che è garantita dalle sospensioni con smorzatori idraulici progressivi , mutuati dal mondo del motorsport, che contribuiscono a ...

Citroën C5 Aircross - In Italia prezzi a partire da 25.700 euro : Dopo il lancio della 71 N Limited Edition prenotabile solo online, la Citroën ha annunciato il listino Italiano della C5 Aircross. La Suv francese sarà disponibile in Italia a un prezzo che parte da 25.700 euro: gli ordini sono aperti e le prime consegne sono previste per il mese di gennaio 2019.Due diesel e due benzina. La gamma si articola sugli allestimenti Live, Shine, Feel e Business, mentre sono quattro le motorizzazioni previste: i ...

Citroen C5 Aircross : PREZZI e caratteristiche dell’ammiraglia francese a ruote alte [FOTO] : Disponibile nelle versioni Live, Feel, Shine e con motorizzazioni benzina e diesel da 130 fino a 180 CV La Casa del Double Chevron lancia sul emrcato italiano la nuova Citroen C5 Aircross, modello di punta del Costruttore francese già ordinabile presso le concessionarie ad unp rezzo di partenza di 25.700 euro. È il SUV più comodo e modulabile del segmento. In linea con il programma Citroën Advanced Comfort®, C5 Aircross propone un’inedita ...

Citroen C5 Aircross 71° N Limited Edition : serie speciale tutta stile e confort [FOTO e PREZZO] : Limitata a soli 100 esemplari, sottolinea la versatilità di guida su diversi fondi stradali e la vocazione all’avventura di Citroen C5 Aircross Nuovo modello di punta della Marca ispirato dalle aspettative dei Clienti, C5 Aircross si distingue per design originale e personalità decisa. Dallo stile unico, energico e protettivo, è un SUV dal carattere forte e audace, dalla silhouette imponente e monolitica che esprime potenza e ...