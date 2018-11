Ciro Immobile investe nei tatuaggi | un settore che vale 50 miliardi

Battlefield V : Ciro Immobile e Salvatore Esposito insieme per il nuovo videogioco : A pochi giorni dall'uscita ufficiale di Battlefield V, Electronic Arts ha diffuso un video dedicato all'ultimo capitolo di questo epico titolo con due protagonisti d'eccezione. A giocare...

Battlefield V : il calciatore Ciro Immobile e l'attore Salvatore Esposito protagonisti di un nuovo video promozionale : A pochi giorni dall'uscita ufficiale di Battlefield V, Electronic Arts ha diffuso un video dedicato all'ultimo capitolo di questo titolo con due protagonisti d'eccezione.A giocare la propria partita fino all'ultimo colpo sono Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, e Salvatore Esposito, attore diventato celebre per il suo ruolo da protagonista in Gomorra - La Serie.Nel video una divertente gag tra Immobile e Esposito, commentata ...

Italia-Portogallo : le critiche post-partita - Ciro Immobile lascia il ritiro azzurro : Italia-Portogallo è terminata a reti bianche, risultato che qualifica i lusitani alla fase finale di Nations League a spese degli azzurri. La nazionale guidata da Roberto Mancini è scesa in campo con il modulo 4-3-3 ed un tridente ben assortito, almeno sulla carta, formato da Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Federico Chiesa. Proprio in merito all’attaccante biancoceleste, nel post partita c’è stata qualche polemica di troppo. Il calciatore ...

Ciro Immobile a Scherzi a parte : il gesto del calciatore spiazza : Ciro Immobile è una delle vittime della nuova edizione di Scherzi a parte. Il calciatore della Lazio è stato preso in giro dal programma Paolo Bonolis, con la complicità della moglie Jessica. Scendendo nel dettaglio, a casa della coppia sono iniziati ad arrivare delle strane sorprese per Jessica, da un presunto spasimante. Inizialmente Immobile ha rivelato di non essere arrabbiato per quanto sta accadendo, ma poi ha preso subito il cellulare ...

Scherzi a parte - puntata 9 novembre 2018 in diretta - Ciro Immobile : [live_placement] Stasera, venerdì 9 novembre, torna su Canale 5 con una nuova edizione Scherzi a parte, condotta da Paolo Bonolis. TvBlog seguirà la puntata in liveblogging. Come si legge nel comunicato stampa di lancio, gli Scherzi, quest’anno mirano ad essere 'totalmente rivoluzionari e innovativi, vere e proprie narrazioni cinematografiche' con tanto di 'colonne sonore, grafiche, effetti speciali, citazioni da film e serie tv ...

Scherzi a Parte – Ciro Immobile tra i protagonisti della nuova edizione : Ciro Immobile sarà uno dei protagonisti della nuova edizione di ‘Scherzi a Parte’ condotta da Paolo Bonolis Ciro Immobile protagonista di uno dei nuovi Scherzi della stagione 2018 di ‘Scherzi a Parte‘. L’attaccante napoletano, calciatore della Lazio, insieme a personaggi del calibro di Barbara d’Urso, Amanda Lear, Aurora Ramazzotti e Adriano Pappalardo, è stato tra le malcapitate vittime del programma di ...

In casa Immobile è già Natale : i fan non scoraggiano lo spirito natalizio di Ciro e Jessica - la coppia replica alle critiche [FOTO E VIDEO] : Ciro Immobile e Jessica Melena addobbano la loro casa per Natale ad un mese e mezzo dalle festività, i fan li criticano e loro rispondono così… Albero di Natale, addobbi e trenino che porta i regali. A casa Immobile non manca proprio nulla di quello che si potrebbe desiderare per decorare la propria abitazione in occasione delle prossime festività natalizie. I coniugi napoletani non hanno resistito al richiamo del Natale e ad un mese ...

Ciro Immobile e la sua dedica alla moglie Jessica : “io la amo” [VIDEO] : Ciro Immobile ha voluto dedicare i gol della vittoria contro la Spal alla sua Jessica, che lo segue anche in trasferta “Posso dedicare i miei due gol a mia moglie che mi segue sempre anche in trasferta, è venuta a Parma e la amo, grazie“. Un timido Ciro Immobile ha voluto dedicare i gol della vittoria contro la Spal alla sua dolce metà, la bella Jessica Melena, prima tifosa del calciatore. Ai microfoni di Dazn, il laziale ha ...

Lazio - Inzaghi difende il suo Ciro : "Immobile non si discute" : Ciro immobile ANSA Qualche dubbio di formazione, l'incognita che accompagna sempre la prima partita dopo una sosta e poi, soprattutto, un avversario insidioso, "la vera sorpresa del campionato",. La ...