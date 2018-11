Cinque cose che sappiamo sul prequel di Game of Thrones

Maltempo - Cinque famiglie evacuate a Cosenza. Disagi a Rende : COSENZA - cinque famiglie residenti in una contrada di Cosenza, a ridosso del fiume Busento, sono state evacuate per precauzione a causa della pioggia che da ieri sta cadendo incessantemente sulla ...

La Rai e il ministero sostengono il consumo di carne. Cinque cose che la loro pubblicità (non) dice : Dal 18 novembre per due settimane la Rai manda in onda degli spot pubblicitari sul consumo di carne bovina (italiana). La campagna si chiama “La stellina della carne bovina“. Voi vi chiederete: “Beh, cosa c’è di strano? La Rai manda in onda un sacco di pubblicità per carnivori, dai prosciutti alle mortadelle, dalla carne in scatola ai bastoncini di pesce”. Vero, però queste pubblicità sono pagate dai committenti privati. Siamo in un ...

Cinque cose che sappiamo sull'ottava stagione di Game of Thrones : HBO ha infine ufficializzato la data dell'ottava, attesissima stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade). Uscirà nell'aprile del 2019 e l'attesa cresce di giorno in giorno. Infatti la produzione è stata blindatissima e poco o nulla è trapelato nei mesi passati. Ecco cosa sappiamo fin qui.

Cinque cose che dovreste sapere sulla "carovana migrante" : Abbiamo condotto delle ricerche sui migranti in Centro America, Messico, Stati Uniti e in altre parti del mondo; alcuni di noi hanno camminato con loro durante le carovane. Abbiamo lavorato con ...

Cinque cose da guardare in vista della trimestrale di Facebook : L'ultima volta che Facebook ha svelato la sua trimestrale, ha perso oltre 100 miliardi di dollari. Quella di luglio è stata la maggiore distruzione di valore in una singola seduta mai registrata da ...

Valigia pesante? Ecco Cinque cose che dovreste lasciare a casa : ... cosa cambia dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...

Dagli pneumatici ai tergicristalli - Cinque cose da fare per preparare l’auto all’inverno : Le temperature ricorderanno anche l’estate, ma l’autunno è ormai ufficialmente iniziato e con lui la stagione in cui le condizioni di guida cambiano a causa di piogge e abbassamento delle temperature. ...

MotoGP - GP Thailandia 2018. Cinque cose da sapere sul nuovo GP : 4, Il mondiale Superbike corre qui dal 2015 : 6 gare su 8 sono state vinte dal campione del mondo in carica Jonathan Rea, Kawasaki Ninja ZX-10R,, che ha lasciato agli avversari solo Gara 2 nel 2016, ...

Apple Watch - le Cinque cose che ve lo faranno amare - : Apple con Apple Watch offre un matrimonio che non si vede neppure nel mondo Android, dove wearOS , che è il concorrente più diretto assieme a Fitbit, è interessante ma non così vicino. Mentre in ...