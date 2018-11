: • Cyber News • #Cina,esplode impianto chimico: 22 morti - Cyber_Feed : • Cyber News • #Cina,esplode impianto chimico: 22 morti - TelevideoRai101 : Cina,esplode impianto chimico: 22 morti - NotizieIN : 07:29 | Cina, esplode impianto chimico: almeno 22 morti, danni ingenti -

Ventidue persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione avvenuta in undi Zhangjiakou, nella provincia settentrionale dello Hebei, in. Nell'incidente sono rimasti coinvolti 38 camion e 12 auto. Le squadre di soccorso sono alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Le cause dell'esplosione non sono ancora state accertate.(Di mercoledì 28 novembre 2018)