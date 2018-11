Cina | esplode impianto chimico | 22 morti e oltre venti feriti Le immagini choc

Cina - esplode impianto chimico : 22 morti : 7.40 Ventidue persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione avvenuta in un impianto chimico di Zhangjiakou, nella provincia settentrionale dello Hebei, in Cina. Nell'incidente sono rimasti coinvolti 38 camion e 12 auto. Le squadre di soccorso sono alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Le cause dell'esplosione non sono ancora state accertate.

Cina - esplode impianto chimico : 22 morti : 3.05 Ventidue persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite in seguito a un'esplosione in un impianto chimico a Zhangjiakou, nella provincia dello Hebei,che confina con Pechino. L'esplosione è avvenuta poco dopo la mezzanotte ora locale, nel distretto di Qiaodong. Secondo i media cinesi nell' incidente sono rimasti coinvolti 38 camion e 12 auto: i feriti sono stati ricoverati in ospedale e le fiamme scatenatesi nella notte sono state ...