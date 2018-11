Ciclismo | Franco Pellizotti | ‘Curioso di capire cosa significa stare dall' altra parte’

Ciclismo – Ritiro Pellizotti - Nibali ed il suo pensiero (social) per Franco : “ad Maiora Direttore!” : Franco Pellizotti si ritira dopo Il Lombardia, Vincenzo Nibali lo saluta sui social da collega e da amico! Dopo Il Lombardia, Franco Pellizotti ha smesso i panni da ciclista professionista per sedersi tra i dirigenti della Bahrain Merida. Il corridore italiano, all’età di 40, ha detto addio Ciclismo ed ha messo un punto ad una carriera degna di nota. Tra i colleghi pronti a ringraziare ed a fare un in bocca al lupo a Pellizotti anche ...

L’ultima corsa di Pellizotti - Franco dice addio al Ciclismo a Il Lombardia : “da stasera una nuova avventura” : Franco Pellizotti termina la sua carriera ciclistica a Il Lombardia 2018, il corridore della Bahrain Merida dopo la corsa italiana parla della nuova avventura che lo aspetta A 40 anni suonati, Franco Pellizotti al Giro di Lombardia 2018 conclude la sua carriera contraddistinta da successi e trionfi nel ciclismo professionistico. Il corridore della Bahrain Merida, dopo la corsa italiana, ha speso parole commosse per la sua ultima ...

Ciclismo - Franco Pellizotti : “Il Mondiale? Io punto su Vincenzo Nibali e poi c’è Moscon. Guai a sottovalutare Sagan!” : Quarant’anni e non sentirli. Franco Pellizotti si è guadagnato meritatamente la convocazione ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck 2018 dopo aver svolto un’ottima stagione come gregario fedelissimo di Vincenzo Nibali al Tour de France; ma soprattutto nelle ultime settimane dimostrato alla Vuelta a Espana di possedere un’ottima forma e di rendersi tuttora competitivo; ne è la prova il sorprendente terzo piazzamento al termine ...