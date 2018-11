Che fine ha fatto Domenico Morfeo? La nuova vita dell’ex calciatore

Mick SchumaCher : 'Il mio cognome mi ha aiutato - ma alla fine in macchina ci sei seduto da solo' : E Mick, il figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 , non si nasconde: 'Giravo sul circuito di Kerpen quando era chiuso e quando mio papà mi chiedeva se volevo correre solo per ...

Uber Taxi a Torino entro fine 2018. Ma le polemiChe non mancano : Il 2018 è stato un anno importante per Uber, il colosso statunitense che consente di prenotare veicoli con autista in 600 città sparse per 35 paesi del mondo. In particolare è stato l’anno della svolta. L’azienda era stata investita da tante polemiche e accuse pesanti, tanto da portare il co-fondatore e CEO, Travis Kalanick a fare un passo indietro, lasciando il posto a Dara Khosrowshahi. Sotto la guida del nuovo Amministratore ...

Che fine ha fatto la war room di Facebook contro lo spam elettorale? : La war room di Facebook, la squadra a cui sono stati affidati controllo e pulizie di fake news e troll prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, è ancora operativa o ha cessato le sue funzioni? Un botta e risposta tra la testata economica Bloomberg e lo stesso social network solleva questa domanda. In un recente articolo di Sara Friar su Bloomberg, si legge che la war room di Facebook, terminato il clima elettorale, abbia cessato ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : fine Novembre dal sapore d’Inverno - arriva il freddo e anChe la prima neve [MAPPE] : 1/15 ...

Crolla finestrone dell'ospedale addosso a un paziente - salvato da una volontaria Che fa da scudo : Crolla finestrone dell'ospedale addosso a un paziente, salvato da una volontaria che fa da scudo È successo la scorsa mattina al Borea di Sanremo durante un trasferimento di routine di un paziente, ...

Amici - tragica fine del matrimonio tra Cinzia Incorvaia e Francesco Sarcina : il messaggio Che spacca il cuore : Una rottura ad Amici di Maria De Filippi : è infatti arrivato al capolinea il matrimonio tra Francesco Sarcina , ex professore del talent-show di Canale 5, e Cinizia Incorvaia , che con l'ex marito ...

Draghi : manterremo stimolo significativo anChe dopo fine Qe : 'Per far sì che l'inflazione continui a muoversi verso il nostro obiettivo in modo sostenuto, un grado significativo di sostegno' fornito all'economia 'dalla politica monetaria sarà mantenuto, anche ...

Draghi : politiChe insostenibili alla fine portano a più austerità : Il monito del presidente della Banca centrale europea: «Politiche insostenibili conducono alla fine ad aggiustamenti socialmente dolorosi e finanziariamente costosi che possono minare la coesione dell'Unione monetaria»...

Draghi : manterremo stimolo significativo anChe dopo fine Qe : 'Per far sì che l'inflazione continui a muoversi verso il nostro obiettivo in modo sostenuto, un grado significativo di sostegno' fornito all'economia 'dalla politica monetaria sarà mantenuto, anche ...

Draghi : manterremo stimolo significativo anChe dopo fine Qe : 'Per far sì che l'inflazione continui a muoversi verso il nostro obiettivo in modo sostenuto, un grado significativo di sostegno' fornito all'economia 'dalla politica monetaria sarà mantenuto, anche ...

Diesel - la sua fine è inevitabile. Ma non per le ragioni Che ci raccontano : È dal tempo del Dieselgate, nel 2015, che è cominciata la caccia al Diesel con lo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini. Però, se è vero che il Diesel inquina (e anche parecchio) sembra un po’ strana tanta solerzia da parte dei nostri governi, considerando che vi sono molte altre cose che inquinano. In effetti, ci sono ben altri motivi che spingono verso l’eliminazione del Diesel per i veicoli privati e hanno a che vedere con il mercato ...

Svizzera - incendio palazzo Soletta : 6 morti - anChe bimbi/ Video ultime notizie "uomo a fuoco giù da finestra" - IlSussidiario.net : incendio palazzina a Soletta, Svizzera: Video ultime notizie, 6 morti tra cui dei bimbi. Ignote le cause, 'uomo si è lanciato in fiamme da terzo piano'

Lega - gli avvocati di Maroni costavano dieci volte quelli di Bossi. Soldi alle associazioni e i bilanci esplosi in due anni : ecco Che fine hanno fatto i 49 milioni scomparsi : Novecentocinquanta euro all’ora. Più l’Iva, la cassa forense, il rimborso spese. È il contratto siglato dall’avvocato Domenico Aiello e la Lega il 18 aprile del 2012. Travolto dagli scandali giudiziari, Umberto Bossi si era dimesso da segretario solo 13 giorni prima e il partito era stato affidato a un triumvirato composto da Manuela Dal Lago, Roberto Maroni e Roberto Calderoli. È quest’ultimo – insieme all’allora ...

La fine dell'Udc Che conosciamo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia