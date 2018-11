Champions | questore Napoli | “Massima attenzione per il match con la Stella Rossa”

calcioweb.eu

: #Champions, questore #Napoli: 'Massima attenzione per il match con la #StellaRossa' - CalcioWeb : #Champions, questore #Napoli: 'Massima attenzione per il match con la #StellaRossa' - NapoliSoccerNET : De Iesu: 'Spero che questo clima di amicizia duri e che sia una #Festa tra #Napoli e Stella Rossa' #Champions… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliStellaRossa, le parole del #Questore di #Napoli. #Champions. -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) “In Sud America sono successe delle cose esecrabili, che purtroppo trovano spazio nell’approccio disattento del servizio. Per organizzare delle manifestazioni del genere c’è bisogno di lavorare dura minimo due settimane prima dell’evento stesso. Soprattutto, bisogna compiere un grande lavoro informativo. Lo scopo è pianificare i servizi al meglio, e in tal sensoè già collaudato”. Così a Radio CRC, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’ è intervenuto ildi, Antonio De Iesu. Sul gemellaggio traRossa, De Iesu ha detto: “Ai 50mila che saranno allo stadio San Paolo domani voglio dire di dare esempio di grande maturità. Abbiamo bisogno di messaggi positivi al di là delle chiacchiere, quelli che servono sono i fatti. L’unica incertezza è come i tifosi ospiti arriveranno nella nostra città, ma stiamo lavorando ...