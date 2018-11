Champions | Psv-Barcellona 1-2 | Messi e Piqué sigillano il primo posto

Inter - Icardi bomber da Champions : gol a Tottenham - PSV e Barcellona : Tornando a quello che sa fare meglio, il gol, Maurito spiega che valore ha per l'Inter in una partita così difficile: "Abbiamo sofferto perché abbiamo giocato contro la migliore squadra al mondo, ci ...

Probabili Formazioni Tottenham vs PSV Eindhoven - UEFA Champions League 06-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-PSV, UEFA Champions League 2018/2019, Ore 21.00: Spurs con varie defezioni; olandesi con l’11 titolareLa 4^giornata del Gruppo B della UEFA Champions League mette di fronte al Wembley Stadium i padroni di casa del Tottenham e il PSV Eindhoven.Come arrivano Tottenham e PSV?Gli Spurs arrivano dalla vittoria ottenuta nell’ultimo turno di Premier League ai danni del Wolverhampton. Gli uomini di ...

Champions League : il Tottenham butta via i tre punti - 2-2 con il Psv. Che assist all'Inter : Non bastano Kane e Lucas Moura dopo il vantaggio di Lozano: nel finale il rosso a Lloris e il pari di de Jong

Champions : Psv Eindhoven-Tottenham 2-2 : ANSA, - ROMA, 24 OTT - Psv Eindhoven e Tottenham 2-2, 1-1, in una partita del Girone B di Champions League. Olandesi in vantaggio al 29' con Lozano, ma raggiunti da Moura al 39' del primo tempo e ...

Probabili Formazioni PSV Eindhoven vs Tottenham - UEFA Champions League 24-10-2018 : Le Probabili Formazioni di PSV-Tottenham, UEFA Champions League 2018/2019, Ore 18.55: Olandesi con tutti i titolari a disposizione; dubbio Dele Alli negli SpursLa 3^giornata del Gruppo B della UEFA Champions League mette di fronte al Philips Stadion i padroni di casa del PSV Eindhoven e il Tottenham.Come arrivano PSV e Tottenham?I padroni di casa continuano a dominare in Eredivisie. Van Bommel e i suoi hanno sempre vinto in campionato e sono ...

Champions League - Psv-Inter in diretta tv su Sky stasera e non su Rai Uno : Dopo il successo di ieri delle squadre italiane, anche oggi prosegue la Champions League e in serata tocchera' all'Inter. I nerazzurri saranno in trasferta in Olanda per affrontare il Psv Eindhoven. Queste due compagini sono finite in un girone di ferro assieme a Tottenham e Barcellona [VIDEO]. La partita non sara' visibile in chiaro su Rai Uno ma solamente sui canali di Sky. Dove vedere Psv-Inter in tv e in streaming: la partita su Sky Sport e ...

Champions : Psv-Inter 1-2 - Nainggolan e Icardi firmano la rimonta : Olandesi avanti con Rosario, poi la reazione con il belga e il capitano. Nerazzurri in fuga con il Barca

Video/ Psv Inter (1-2) : highlights e gol della partita (Champions League gruppo B) : Video Psv Inter (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Philips Stadion ed è stata valida per la seconda giornata nel gruppo B di Champions League(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Nainggolan-Icardi stendono il PSV - nuova rimonta Champions per l'Inter : le pagelle : l'Inter ci prende gusto ed il riferimento non è in particolare alle vittorie, perché una squadra dal blasone come quello nerazzurro quel gusto non deve mai perderlo. l'Inter ha preso il gusto dei ribaltoni in Champions League e, dopo quello con il Tottenham [VIDEO], realizza la rimonta anche nei confronti del PSV Eindhoven. Gli uomini di Spalletti vincono 2-1, stesso risultato del match d'esordio contro gli Spurs, ma questo ottenuto in ...

Champions League 2018-2019 : PSV-Inter 1-2 - altra rimonta nerazzurra. Decidono Nainggolan ed Icardi : E’ sempre un Inter di rimonta in questa Champions League. altra vittoria dei nerazzurri, che superano 2-1 il PSV con le reti di Nainggolan ed Icardi, che ribaltano il vantaggio iniziale di Rosario. Un successo fondamentale in ottica qualificazione, visto che ora la squadra di Spalletti si trova in testa insieme al Barcellona a sei punti. La prima occasione della partita è di marca olandese al quarto minuto con Bergwijn: sponda perfetta di ...

Pagelle/ Psv Inter : i voti della partita (Champions League gruppo B) : Le Pagelle di Psv Inter: i voti della partita che si è giocata al Philips Stadion. I giudizi a tutti i protagonisti scesi in campo nella seconda giornata del gruppo B in Champions League(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 23:06:00 GMT)

