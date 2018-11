Champions | Napoli-Stella Rossa 3-1 | gol di Hamsik | Mertens | 2 | e Nabouhane

Champions League - ultimi 90 minuti da brividi : tutte le combinazioni del passaggio del turno per Inter e Napoli e le squadre qualificate [DETTAGLI] : Si sono concluse le gare valide per la 5^ giornata di Champions League, due le squadre che sono scese in campo: il Napoli e l’Inter. Beffa nel finale per la squadra di Luciano Spalletti, la rete di Eriksen non ha permesso ai nerazzurri di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale, anzi ad oggi sarebbe eliminato. Ma ancora sono alte le possibilità di conquistare la qualificazione, per staccare il pass serve fare meglio del ...

Champions League 2018-2019 : il Napoli batte la Stella Rossa - ma la qualificazione si gioca a Liverpool : La doppietta di Mertens e la prima rete stagionale di Hamsik regalano al Napoli la vittoria per 3-1 sulla Stella Rossa nella quinta giornata di Champions League. Un successo che vale anche il primato nel girone C alla squadra di Ancelotti, ma non ancora la qualificazione. Gli azzurri, infatti, dovranno giocarsi tutto a Liverpool, dove basterà non perdere per accedere agli ottavi di finale, ma servirà una grande prestazione in casa della squadra ...

In Champions League il Napoli ha battuto 3-1 la Stella Rossa; l’Inter ha perso contro il Tottenham : Nella penultima partita dei gironi di Champions League il Napoli ha vinto contro la Stella Rossa per 3 -1 con due gol di Dries Mertens e uno di Marek Hamšík, mentre l’Inter ha perso contro il Tottenham, con un gol

Il Napoli si giocherà la Champions a Liverpool : Appuntamento a Anfield Road Il Napoli si giocherà la Champions a Liverpool l’11 dicembre. La squadra di Ancelotti ha battuto la Stella Rossa 3-1 ma da Parigi non sono arrivate buone notizie. Il Psg ha battuto 2-1 la squadra di Klopp. Aveva ragione Carletto: si deciderà tutto all’ultima giornata. Saranno i 90 minuti di Anfield Road a stabilire se il Napoli accederà o meno agli ottavi. Il Napoli non dovrà perdere. Con un pareggio ...

Champions League – Napoli show - Inter ko a Wembley : tutti i risultati della 5ª giornata : Niente da fare per l’Inter a Wembley, sorride il Napoli al San Paolo: tutti i risultati della quinta giornata della fase a gironi di Champions League Tanto spettacolo dai campi europei per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo le sfide di ieri, tante altre squadre sono scese in campo questa sera per la penultima giornata della fase a gironi. C’è chi può dormire sonni tranquilli per aver staccato ...

Champions League - il Napoli si qualifica agli ottavi se… Tutte le combinazioni : decisivo lo scontro diretto a Liverpool : Il Napoli ora è davvero vicino alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. Gli azzurri hanno sconfitto la Stella Rossa Belgrado al San Paolo e si sono avvicinati al passaggio del turno ma la missione non è ancora completata, il traguardo non è ancora stato raggiunto matematicamente. I ragazzi di Carlo Ancelotti affronteranno il Liverpool nell’ultimo incontro della fase a gironi: ad Anfield si ...

Champions League - la situazione del girone del Napoli : risultati e classifica : Champions League, la situazione del girone del Napoli si fa sempre più intricata dopo i risultati venuti fuori dalla giornata odierna Prima Hamsik e poi uno scatenato Mertens autore di una doppietta: il Napoli ha messo al tappeto la Stella Rossa di Belgrado, non riuscendo però a strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Sì perchè ai partenopei sarebbe servita la ‘caduta’ del PSG contro il Liverpool, Neymar ...

Champions : vince il Napoli - Inter ko : 22.56 Ancora in bilico le qualificazioni di Inter (sconfitta a Londra) e Napoli (che non dovrà perdere a Liverpool). Tottenham-Inter 1-0 Il gol di Eriksen arriva all'80' e punisce un'Inter rinunciataria nel primo tempo (traversa di Winks), ma buona nella ripresa. Napoli-Stella Rossa 3-1 Tocco ravvicinato di Hamsik su corner all'11' per mettere la gara in discesa. Raddoppio di Mertens su cross di F.Ruiz (33'). Ancora il belga (52') su ...

Pagelle Napoli-Stella Rossa 3-1 - Champions League 2019 : Mertens il grande protagonista - Hamsik si sblocca : Vittoria senza patemi per il Napoli nel quinto turno della fase a gironi della Champions League: i partenopei dominano e battono la Stella Rossa per 3-1, portandosi in testa al proprio raggruppamento. Di seguito le Pagelle degli azzurri. Pagelle Napoli-Stella Rossa NAPOLI Ospina, voto 6: praticamente mai chiamato in causa, inoperoso per tutto il primo tempo non può far nulla sul gol degli ospiti. Maksimovic, voto 6: il terzino adattato di Coppa ...

Champions League - diretta Napoli-Stella Rossa dalle 21 : le formazioni ufficiali e dove vederla in tv : ROMA - Grande sfida questa sera al San Paolo dove scenderanno in campo Napoli e Stella Rossa per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League . Gli azzurri sono primi nel gruppo C, ...