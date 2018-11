Cenare insieme in famiglia migliora le abitudini alimentari dei più giovani

Blastingnews

(Di mercoledì 28 novembre 2018) L'adolescenza è una fase importante della vita e molto spesso i ragazzi e le ragazze cominciano a mangiare male e ad ingrassare. Secondo i ricercatori canadesi dell'Università di Guelph, autori di un'indagine scientifica molto approfondita sulla funzionalità dellaassociata alla dieta, gli adolescenti e iadulti che cenano inconsumano più frutta, verdura e meno cibo confezionato o da fast food.Laaiuta a mangiare sano anche quando c'è poco dialogo Imolto spesso sono impegnati con varie attività durante il giorno per cui la cena rappresenta il momento più opportuno della giornata per trascorrere con i genitori, fratelli e sorelle un po' di tempo, affrontare i problemi e imparare a mangiare meglio.Quando non è possibileinbasta un solo pasto al giornocome la colazione, per cambiare ledei ...