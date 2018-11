Catania-Reggina | denunciato tifoso amaranto | Daspo di due anni

calcioweb.eu

: #CataniaReggina, denunciato tifoso amaranto: Daspo di due anni - CalcioWeb : #CataniaReggina, denunciato tifoso amaranto: Daspo di due anni - ilmetropolitan : #Catania. #Digos: denunciato #tifoso della #Reggina - ttcalciocatania : CATANIA - REGGINA: Daspo a tifoso calabrese, coltelli in autovettura - Tutto Calcio Catania -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Nel weekend si è disputata la partita valida per il campionato di Serie C tra, successo della squadra siciliana, un guizzo nel finale ha permesso di conquistare tre punti preziosi per la classifica, beffa per i calabresi. Nel frattempo la Polizia haunper un episodio che si è verificato nella giornata della partita, nel corso di controlli all’interno di un’auto di tifosi dellasono stati rinvenuti 4 coltelli a serramanico di varie misure, il conducente M.M. di 41è statoe nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento:di 2SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolodi dueCalcioWeb.