Catania | furto d’identità | invalido scopre di essere sposato con un' ucraina mai conosciuta

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Sembra una novella di Pirandello, vista anche l’ambientazione siciliana, ma è solo una grave truffa ordita ai danni di uncivile. L’uomo, un 57enne di Ramacca, in provincia di, ricoverato stabilmente in una struttura sanitaria di Palagonia, ha scoperto poco alla volta il brutto tiro che gli aveva giocato il suo compaesano Giuseppe Di Silvestro, di 55 anni. Quando si era recato presso un Caf del suo paese per rinnovare il modello Isee, l’impiegato del centro di assistenza fiscale gli aveva rivelato l’esistenza di diversi conti correnti e libretti a suo nome mai indicati in precedenza perché a lui del tutto sconosciuti. Poi era arrivata una cartella esattoriale di circa quattromila euro: somma da pagare per i mancati versamenti di contributi all’Inps, riferiti ad una sua presunta attività di operaio edile. Ma è in comune, dove era andato per rinnovare la carta di ...