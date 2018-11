Caso Cucchi | stop a destituzione del carabiniere Francesco Tedesco | che ammise il

Caso Cucchi - convocati nuovi testi dopo le accuse del carabiniere sul pestaggio : Il capo della Squadra mobile di Roma, Luigi Silipo, sarà sentito in aula al processo per la morte di Stefano Cucchi , che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio ...

Caso Cucchi - intercettazione : 'Devono indagare anche vertici CC' : "Se hanno indagato me, allora dovranno indagare Cavallo, dovranno indagare Casarsa e Tomasone". A parlare, in un' intercettazione registrata il 22 settembre dalla Squadra mobile e pubblicata sul sito ...

Caso Cucchi - in una telefonata la prova che i carabinieri falsificarono gli atti : In una telefonata , il cui contenuto è stato pubblicato da La Repubblica, Massimiliano Colombo Labriola, maresciallo dei carabinieri e comandante della stazione di Tor Sapienza, dice a un appuntato i nomi di quanti ordinarono di manomettere gli atti sulle reali condizioni di salute di Stefano Cucchi .Continua a leggere

Il Caso Cucchi in un graphic novel : ANSA, - ROMA, 29 OTT - Il caso Cucchi in un graphic novel che arriva in libreria il 12 novembre e sarà presentato in anteprima a Lucca Comics&Games, che si inaugura il 31 ottobre, allo stand NAP 298 ...