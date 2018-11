Carfagna | ' Ci sono partner che ti migliorano o peggiorano | il M5S è la rovina della Lega'

Blastingnews

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Intervistata da Salvatore Merlo su 'Il Foglio', l'onorevole Mara, vicepresidentecamera dei deputati, ha espresso per l'ennesima volta tutto il suo dissenso nei confronti del Governo M5S-, invitando il leader del Carroccio a chiarire una volta per tutte per quanto e se intenda anche in futuro proseguire questo sodalizio con i pentastellati. Per la, i componenti di Forza Italia hanno sempre guardato con indubbia positività alla, ma a quella di Luca Zaia e di Attilio Fontana, ovvero "a quella parteche rispetta i patti e i valori liberali del centrodestra". Non a quella parteche sta consegnando nella mani del M5S la politica economica, aumentando le tasse, lo spread e facendo crollare la capitalizzazioneBorsa. "Ma anche la riformagiustizia e le politiche del lavoro", ha sottolineato la deputata azzurra.: ...