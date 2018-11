Cardiologo muore per un infarto davanti al figlio dopo aver fatto jogging : Con la moglie ha scritto decine di lettere al Gazzettino sulla deriva di Venezia e commenti ai fatti di cronaca. 'Scrivevamo insieme - ricorda la moglie - perché siamo stati una coppia molto ...

Padova - Cardiologo muore stroncato da un infarto mentre fa jogging/ Ultime notizie - tragedia in un parco : Padova , cardiologo muore stroncato da un infarto mentre fa jogging . Ultime notizie , tragedia in un parco : deceduto il cinquantanovenne Marco Zennari, originario di Cittadella(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:25:00 GMT)

Cardiologo muore stroncato da un infarto mentre fa jogging al parco : Marco Zennaro stava correndo nel parco di via Landucci a Padova quando improvvisamente si è sentito male e si è accasciato a terra. Il 59enne è stato immediatamente soccorso da un passante che hanno notato la scena e chiamato il 118 e il 113, ma per il Cardiologo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto stroncato da un infarto.Continua a leggere