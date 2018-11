Carabinieri arrestano il papà che picchia la mamma | il figlioletto li accoglie così

Milano - i Carabinieri arrestano il padre violento e il figlio scrive : "Supereroi" : Da anni vedeva il padre picchiare la sua mamma, così quando i carabinieri hanno arrestato l'uomo, un bambino milanese di 8 anni ha sentito il bisogno di scrivere un commovente biglietto di ...

Napoli - Carabinieri arrestano latitante : 7.41 I Carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato Antonio Orlando, 60 anni,ritenuto il reggente del clan camorristico degli Orlando-Nuvoletta-Polverino", operante nell'hinterland a Nord del capoluogo campano. L'uomo, inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi d'Italia, era ricercato da 15 anni avendo a suo carico 2 ordini di custodia per associazione di tipo mafioso emesse dal GIP su richiesta della Direzione ...

Controllo sul territorio provinciale - i Carabinieri arrestano ricettatore e sequestrano refurtiva : L'Aquila - I carabinieri del Comando provinciale dei carabinieri di L’Aquila hanno eseguito nei giorni scorsi mirati servizi di Controllo del territorio in L’Aquila e provincia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, in particolare furti in abitazione ed in danno di attività commerciali. Nell’ambito di questa attività, sono stati sottoposti a verifiche di polizia anche numerosi pregiudicati, diversi dei ...

Furnari - ME - : i Carabinieri arrestano due cugini per tentata estorsione in concorso : Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Furnari hanno arrestato, in flagranza di reato, due cugini: M.A., 30enne di Furnari e M.A., 24enne di Messina, per tentata estorsione in concorso ...

Venezia : Carabinieri arrestano latitante albanese : Venezia, 12 nov. (AdnKronos) - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, a termine di una prolungata e complessa attività d’indagine, resa possibile grazie anche alla collaborazione della Direzione Centrale di Polizia Criminale e quindi della Polizia albanese, hanno

Irruzione dei Carabinieri nell'ufficio postale : arrestano il sequestratore e liberano gli ostaggi : Questa mattina intorno alle 9.00 Francesco Amato ha fatto Irruzione nell'ufficio postale, armato di un coltello, tenendo in ostaggio 4 donne - Ore drammatiche nell'ufficio postale di Pieve Madolena, a ...

Roma : Carabinieri arrestano 4 spacciatori durante controlli antidroga : Roma – Nel corso di intensificati controlli antidroga, iniziati ieri pomeriggio e durati fino a notte inoltrata, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato 4 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di alcune verifiche lungo le aree adiacenti alla stazione Termini, luogo di ritrovo di cittadini stranieri, i Carabinieri hanno sorpreso un 19enne della Nigeria e un 27enne del Gambia, senza ...

Roma : Carabinieri arrestano 23enne in possesso 32 chili marijuana : Roma – Proseguono senza sosta i blitz antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Frascati tra i quartieri di Ponte di Nona e Tor Bella Monaca. Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 23enne albanese, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che avevano notato i movimenti sospetti del giovane, lo hanno ...

Rapina una donna nei pressi della Procura - i Carabinieri lo arrestano subito : Una pattuglia del Norm di Comacchio stava portando documenti agli uffici dei magistrati, l'uomo ha investito un militare con la bicicletta

Truffe anziani - i Carabinieri arrestano 4 donne ed un uomo - nella loro auto la refurtiva : Teramo - I carabinieri del Norm di Osimo (Ancona) hanno arrestato cinque persone, sgominando una banda dedita ai furti in abitazione a danno di persone anziane e sole. Si tratta di quattro donne un uomo, italiani di etnia sinti che abitano ad Alba Adriatica, Colonnella, Martinsicuro in provincia di Teramo, accusati di furto aggravato in concorso commesso con mezzo fraudolente in danno di anziani. Di solito l'uomo e una donna si presentavano ...

'Ndrangheta - i Carabinieri arrestano a Roma un capo cosca latitante : Dopo un anno di indagini i militari hanno individuato Filippo Morgante in un quartiere della capitale. Accusato di associazione mafiosa è considerato il reggente della cosca Gallico, della quale rappresentava anche un braccio armato. Al momento dell'arresto non ha opposto...

Venezia : Carabinieri arrestano i componenti banda 'Anonymous' (2) : (AdnKronos) - Nel corso dell’attività investigativa è emerso come due rapinatori, in considerazione dell’esiguità del bottino ricavato e del rischio corso, avevano deciso di dedicarsi ad attività criminali più remunerative quali i furti mediante esplosione dei bancomat. L’indagine odierna chiude il

Venezia : Carabinieri arrestano i componenti banda 'Anonymous' : Venezia, 19 ott. (AdnKronos) - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia e della Compagnia di Portogruaro, nella prima mattinata hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Pordenone (competente per una porzione di territori

Perugia - Carabinieri arrestano puscher : Perugia Prosegue senza sosta l'impegno dell'Arma di Perugia per contrastare la diffusa microcriminalità nel Capoluogo e nell 'hinterland , e incrementare la percezione di sicurezza tra la popolazione. ...