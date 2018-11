optimaitalia

: #Cannella annuncia due live per il 2019 dopo Sanremo Giovani: date e info biglietti - OptiMagazine : #Cannella annuncia due live per il 2019 dopo Sanremo Giovani: date e info biglietti -

(Di mercoledì 28 novembre 2018), nome d’arte di Enrico Fiore, è la nuova scommessa della Honiro per la scena indie-pop.Ha 23 anni e si è avvicinato alla musica molto preso. Già da bambino, infatti, quando aveva solamente sette anni, ha iniziato ad approcciarsi al mondo della musica. Qualche annoha iniziato a scrivere le proprie canzoni, e a 18 ha provato a farsi strada nel mondo del web con un nome d’arte diverso dall'attuale: Eden.Oggi, però, Enrico Fiore èed è iniziata da pochissimo la sua nuova avventura con la Honiro. Un progetto che nasce dai provini portati un giorno alla casa discografica, come ha raccontato lui stesso in un post su instagram. “Sono felice dire che da oggi per me inizia una nuova avventura con Honiro. Ci tengo a ringraziare tutto il team della Label per aver creduto nel mio progetto, da quella volta in cui sono arrivato nei loro studi con qualche ...