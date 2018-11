Calcio | sequestrati beni al presidente della Sampdoria Ferrero

agi

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Un decreto di sequestro preventivo nei confronti delSampdoria Massimo Ferrero e di altri 5 indagati per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro. Lo sta eseguendo Il Nucleo Speciale di Polizia ValutariaGuardia di finanza. In particolare, sono state sottoposte a sequestro disponibilita' finanziarie riferibili agli indagati nonchè un immobile residenziale di pregio in Firenze, via dei Renai. La Sampdoriaè destinataria di un sequestro per un importo di oltre 200 mila euro, corrispondente al profitto del reato tributario accertato. Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, quelle di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, appropriazione indebita, autoriciclaggio, truffa e impiego di denaro di provenienza illecita. Il decreto e' stato emesso dal Gip del Tribunale di Roma su ...