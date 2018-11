Calcio | il presidente della Sampdoria Ferrero indagato | sequestrati 2 | 6 milioni

Calcio : sequestrati beni al presidente della Sampdoria - Massimo Ferrero : beni per 2,6 milioni di euro sono stati sequestrati al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e ad altri 5 indagati. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha sequestrato ...

Calcio : sequestrati beni al presidente della Sampdoria - Massimo Ferrero : beni per 2,6 milioni di euro sono stati sequestrati al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e ad altri 5 indagati. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha sequestrato anche un immobile residenziale di pregio a Firenze, via dei Renai. Alla Sampdoria Calcio sono stati sequestrati oltre 200 mila euro, profitto del reato tributario accertato. Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, ...

Palermo Calcio - “il no al fallimento è stato pilotato”. Sospesi il giudice Sidoti e l’ex presidente Giammarva : "Corruzione, rivelazione e abuso", interdizione per un anno. I pm nisseni e la Finanza indagano su uno scambio di favori. Perquisizioni in corso

Mediapro lancia una serie sul Calcio scritta dal presidente della Liga Tebas : La serie televisiva è basata su un romanzo scritto da Javier Tebas e Pedro Torrens e va in onda sul canale #0 di Movistar+. L'articolo Mediapro lancia una serie sul calcio scritta dal presidente della Liga Tebas è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - il presidente AIA Nicchi si è incontrato con due sottosegretari del governo : Dopo la spiacevole vicenda dell’arbitro Riccardo Bernardini selvaggiamente aggredito in una gara di Promozione e salvato soltanto dall’intervento di un massaggiatore dallo stesso arbitro espulso in precedenza, il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi ha voluto incontrare due sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Vincenzo Maurizio Santangelo e Simone Valente. Nel corso ...

Calcio - Savona. I dubbi del presidente Cavaliere sull'arrivo del Savona : "Nessuna preclusione - ma il campo due squadre non le regge" : ... parlando anche dell'imminente arrivo al Bacigalupo dell'Albissola , pronta a disputare presso l'impianto di Legino le proprie partite interne: 'Sono stato convocato dall'Assessore allo Sport del ...

Nuovo Presidente per il Modica Calcio : Settimana molto movimentata quella che sta per concludersi per il Modica Calcio. Adesso arriva anche il Nuovo Presidente. Si tratta di Saro Vindigni

Calcio - Albissola. Il presidente federale Gravina difende i ceramisti : "Non è possibile che debbano sottostare agli stessi obblighi di club ... : ...- in termini di progetto sarebbe soltanto l'applicazione di alcuni vantaggi di natura fiscale che arrivano dal dilettantismo e che dà possibilità di essere credibili davanti al mondo dello sport. Non ...

Maxi operazione dei carabinieri : 22 arresti per detenzione e spaccio di droga. Fermato anche un presidente di una squadra di Calcio [NOME e DETTAGLI] : I carabinieri dei Comandi provinciali di Brescia e Bergamo hanno sgominato un’organizzazione composta da albanesi e italiani dediti al traffico di droga. Tra i 22 arrestati anche Gezim Sallaku, presidente del Darfo calcio, formazione che milita nel campionato di Serie D. Dopo una perquisizione le forze dell’ordine hanno sequestrato tre pistole detenute illegalmente con le relative munizioni. L’operazione ha consentito di ...

