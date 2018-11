Calcio, Champions League: per Napoli e Inter la qualificazione si decide all’ultima giornata

laragnatelanews

(Di giovedì 29 novembre 2018)Ilitaliano ha chiuso la sua quinta giornata della fase a gironi diesattamente come la aveva aperta ieri: una vittoria e una sconfitta all’attivo. Vince ilrifilando un 3-1 alla Stella Rossa che ora è definitivamente fuori dallain attesa di giocarsi un posto in Europa. A segno il capitano partenopeo Hamsik e, per due volte, Dries Mertens.primo nel Girone C a quota nove punti, ma laagli ottavi non è ancora matematica: la vittoria del Paris Saint-Germain per 2-1 sul Liverpool rimanda il discorso all’11 Dicembre, quando ad Anfield Road i Reds (terzi nel girone) ospiteranno gli azzurri in uno scontro diretto per il passaggio agli ottavi. Tutto dipenderà anche dal risultato dell’altra sfida in scena alla sesta giornata, quella tra il PSG e la Stella Rossa. Chi invece tra le italiane esce da questa quinta ...