Calcio, Champions League: Juve e Roma (quest’ultima nonostante la sconfitta con il Real) avanti agli ottavi di finale

laragnatelanews

: Assist di Cristiano Ronaldo ???? Gol di Mario Mandzukic ???? La Juventus batte il Valencia 1-0 ed è qualificata agli… - Eurosport_IT : Assist di Cristiano Ronaldo ???? Gol di Mario Mandzukic ???? La Juventus batte il Valencia 1-0 ed è qualificata agli… - SkySport : ???? #ChampionsLeague - 5^ giornata ?? #LioneManCity #OLMC 1-1 ? #Laporte (63') ?? #SkySport canale 255 ? Tutti gli ag… - tuttosport : #Evra scherza con #Bonucci: «Ora sorridi, al #Milan col c... che giocavi la #Champions» -

(Di mercoledì 28 novembre 2018)Giornata di belle e brutte notizie per ilitaliano in Europa. Laperde in casa per 2-0 con ilMadrid (segnano Bale e Lucas Vazquez) ma lo fa uscendo a testa alta dal match, visto che i giallorossi hanno disputato un ottimo primo tempo con diverse occasioni sciupate per poi accusare il colpo dei due gol dei Campioni d’Europa nel secondo. E la buona prestazionelarimanda il possibile esonero di Di Francesco alla sfida casalinga contro l’Inter di Spalletti. Unache però in ottica girone è indolore per la Lupa: la vittoria del Viktoria Plzen in casa del CSKA nel pomeriggio regala allala matematica qualificazione agli ottavi di finale, che però disputerà da seconda nel suo girone. Matematicamente qualificata agli ottavi anche lantus, che condanna il Valencia alla retrocessione in Europacon un gol di Mandzukic. Nella ...