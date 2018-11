Budelli | il Parco ‘sfratta’ Mauro | custode-eremita da 29 anni “Sono qui perché non mi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 novembre 2018) È l’unico abitante dell’isola da 29, da quando ha deciso di scegliere la solitudine a una società sempre più lontana dall’essenziale. Ma oraMorandi, 79enne di origine modenese, rischia lo sfratto. Abita ae dal 2014 la casa che occupa è passata, assieme agli altri terreni dell’isola, nelle proprietà deldi La Maddalena, che ora ha deciso di demolire le volumetrie ritenute illegittime dal Comune e restaurare il vecchio fabbricato per destinarlo ad attività di valorizzazione del sito. Secondo i vertici dell’ente di via Giulio Cesare, “l’iter amministrativo per l’esecuzione dei lavori è stato avviato e non può prescindere dallo sgombero dello stabile”.ha spiegato di non avere ancora ricevuto nessuna lettera da parte del Comune, ma il Consiglio direttivo delormai ha deciso. “Il recupero dell’immobile ...