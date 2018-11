Brexit - stime choc della Banca d’Inghilterra : con «no deal» Pil giù dell’8% in un anno : Il cancelliere dello Scacchiere Hammond: dopo l’addio alla Ue, i livelli di vita nel Regno peggiorer anno . Il numero due dei laburisti, John McDonnell, finora contrario, ora è possibilista su un secondo referendum su Brexit ...

