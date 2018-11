Brexit : May - il mio accordo è migliore : ANSA, - LONDRA, 28 NOV - La premier Tory britannica Theresa May ha insistito nel Question Time di oggi ai Comuni a definire l'accordo sulla Brexit da lei raggiunto con Bruxelles come "il migliore ...

Brexit - il parlamento vota a dicembre : la May propone un dibattito televisivo con Corbyn : E' da tempo ormai che il Regno Unito porta avanti l’idea della Brexit, ma in particolare nelle scorse ore Theresa May ha dato ufficialmente il via ad un nuovo negoziato o meglio definita campagna elettorale, col fine di convincere gli inglesi che l’accordo dell'Inghilterra e l’UE sia il migliore. La proposta dell'Unione Europea riguardante l'Irlanda Si tratta principalmente un testo di quattrocento pagine in cui si toccano diversi argomenti, ...

Brexit : May smentisce Trump - già al lavoro per accordo : May ha spiegato che 'la dichiarazione politica sul quadro futuro delle relazioni post Brexit tra Londra e Bruxelles indica chiaramente che noi avremo una politica indipendente e saremo in grado di ...

Brexit - TRUMP CONTRARIO AD ACCORDO : 'DANNEGGIA SCAMBI USA-UK'/ May alle prese con la 'conta' in Parlamento - IlSussidiario.net : BREXIT, tutti i guai della premier May: scontro con TRUMP sugli accordi commerciali Usa-Uk dopo la bozza di ACCORDO con l'Ue. Sfida anche Jeremy Corbyn

Theresa May ha chiesto al capo dell’opposizione Jeremy Corbyn di affrontarla in un dibattito televisivo su Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha chiesto al capo dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn di affrontarla in un dibattito televisivo sull’accordo su Brexit che il parlamento dovrà votare a dicembre. L’approvazione dell’accordo da parte del parlamento britannico è l’ultimo grosso

Brexit - May : "l'11 dicembre il voto del Parlamento" : Il Parlamento del Regno Unito voterà l' accordo sulla Brexit il prossimo 11 dicembre . Lo ha annunciato la Premier britannica Theresa May rispondendo ad una domanda nel corso di un dibattito alla ...

Brexit : May rilancia sfida a Corbyn : ANSA, - LONDRA, 27 NOV - Theresa May è decisa a spiegare la Paese, in un tour del Regno che inizia oggi in Galles e Irlanda del Nord, l'accordo raggiunto con l'Ue sulla Brexit e, al contempo, rinnova ...

Brexit : May rilancia sfida a Corbyn : Futuro che secondo uno studio di King's College e Institute for Fiscal Studies potrebbe del resto vedere una contrazione del 5,5% dell'economia britannica in 10 anni, stimando i possibili effetti ...

L'ultima campagna di Theresa May sulla Brexit : I leader europei hanno approvato l'accordo sulla Brexit, ma hanno detto che non sono disposti a negoziare una nuova intesa in caso di bocciatura del Parlamento britannico. La questione relativa allo status di Gibilterra, per cui la Spagna aveva minacciato di votare contro l'accordo, è stata risolta.

Sì di Bruxelles alla Brexit. Adesso May deve domare la fronda dei conservatori : I leader approvano l’accordo, il 10 dicembre voto decisivo a Westminster. La premier: «Avanti uniti», ma dal partito si sfilano in 91. Laburisti per il no

Sì di Bruxelles alla Brexit. Adesso May deve domare la fronda dei conservatori : Siglato l’accordo sulla Brexit dopo due anni di negoziati con Bruxelles a tratti durissimi, Theresa May si prepara ad una partita altrettanto difficile, che però si gioca tutta in casa: convincere il Parlamento, e il Paese tutto, a dare l’appoggio all’intesa raggiunta, la «migliore possibile» secondo l’Ue....

Brexit - c’è l’intesa Ue ma a Westminster voto in bilico. Avviso a May : il testo non migliorerà se il Parlamento vota no : Via libera dei 27 leader europei all'accordo di divorzio dal Regno Unito e alla dichiarazione politica sulle relazioni future. L'annuncio arriva dal presidente del consiglio europeo Donald Tusk al vertice Ue di Bruxelles. La premier May scrive intanto alla Nazione chiedendo il sostegno dei britannici al suo accordo con l'Unione...