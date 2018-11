Brexit | Barnier | “Per 700mila italiani in UK diritti fino al 2020 Conte? Ha voluto

Brexit - Conte incontra Barnier : proseguire con approccio unitario : ... per discutere degli sviluppi del processo di uscita del Regno Unito dall'Ue dopo l'intesa del Consiglio europeo del 25 novembre scorso sull'Accordo di recesso e sulla Dichiarazione politica sul &...

Brexit - domani vertice a Palazzo Chigi Conte vede il negoziatore Ue - Michel Barnier : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani, mercoledì 28 novembre, alle 10.45, incontrerà a Palazzo Chigi il Capo negoziatore della Commissione Europea per la Brexit Michel Barnier.

Brexit - Barnier : "Momento responsabilità" : 12.25 "E' giunto il momento che ognuno si assuma le sue responsabilità", in quanto "questo accordo" di divorzio "è il passo necessario per costruire la fiducia tra Ue e Gran Bretagna per costruire i prossimi passi". Così il capo negoziatore Ue Michel Barnier al vertice straordinario sulla Brexit. "Resteremo partner, alleati e amici" con Londra, ha concluso, ricordando di aver "sempre negoziato con e non contro la Gran Bretagna". Barnier ha ...

Accordo Brexit - Barnier : tutelati diritti di cittadini Ue e UK : BRUXELLES - È un percorso tortuoso e incerto quello iniziato ieri con l'Accordo preliminare che Bruxelles e Londra hanno trovato questa settimana sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Da ...

Brexit : Barnier - progressi decisivi per ritiro ordinato :

Brexit - Barnier : progressi decisivi : 21.45 "Questo accordo rappresenta una tappa determinante per concludere questi negoziati" sulla Brexit con la Gran Bretagna. Così il capo negoziatore Ue Michel Barnier. "Considero che questa sera sono stati fatti progressi decisivi" per un "ritiro ordinato" della Gran Bretagna dall' Ue e per gettare le basi per "la relazione futura" tra le due, ha detto Barnier.

Brexit : Barnier - Irlanda può far saltare : ANSA, - LONDRA, 19 OTT - Un'intesa sulla Brexit per un divorzio concordato fra Londra e Bruxelles è "possibile", per quanto "difficile", ma le divergenze su come assicurare il mantenimento di un ...

Brexit - Barnier : Questione irlandese può far fallire negoziati : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Brexit : Barnier - serve molto più tempo : ANSA, - BRUXELLES, 17 OTT - "Aggiornerò i leader sui negoziati" sulla Brexit. "Abbiamo lavorato molto per arrivare ad un'intesa, ma non ci siamo ancora. serve molto più tempo. Nelle prossime settimane ...

Barnier : sulla Brexit serve più tempo : ANSA, - LUSSEMBURGO, 16 OTT - Sull'accordo per la Brexit "non ci siamo ancora. Restano varie questioni aperte, quindi serve più tempo per trovare questo accordo globale. Dobbiamo prenderci questo ...

Brexit : Barnier - per intesa ancora qualche settimana :