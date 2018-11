Brexit | Banca d' Inghilterra | senza accordo sterlina può perdere 25%

Banca d'Inghilterra chiamata ad esprimersi sulla Brexit : ... Mark Carney, dovrà rispondere non solo alle domande sulle prospettive della Banca centrale per l'economia britannica al Comitato ristretto del Tesoro stamattina, ma probabilmente dovrà prendere ...

Brexit : 1 azienda su 10 rischia bancarotta in caso di ritardi alla dogana : L'allarme arriva dal un nuovo rapporto che mette in luce i gravi danni derivanti all' economia inglese qualora Londra esca dall'UE senza un accordo. Secondo il Chartered Institute of Procurement and ...