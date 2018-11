Boxe – Accordo Opi Since 82-Matchroom Boxing Italy-Dazn | il commento di Fabio Turchi

sportfair

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Le parole dinella conferenza stampa per presentare la riunione inaugurale dell’tra Opi82,“Voglio ottenere una bella vittoria nella mia città, invito tutti a venire al teatro Obihall venerdì sera per godersi questa grande manifestazione di pugilato”. Sono parole del campione internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC, pronunciate nel corso della conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze, presso Palazzo Vecchio, per presentare la riunione inaugurale dello storicotra l’Opi82 di Salvatore Cherchi, ladi Eddie Hearn e, il servizio internazionale di streaming in diretta e on demand interamente dedicato allo sport.affronterà l’inglese Tony Conquest, ex campione del British Commonwealth, ma questo non lo preoccupa: “Rispetto Conquest, ma ho svolto una ...