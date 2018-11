Borse europee fiacche | avvio in rialzo a Wall Street

Riflessive le Borse europee a metà seduta : Oggi, 28 novembre 2018, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha assicurato che si stanno valutando "spazi per coniugare crescita e sostenibilità" . Pragmatico Dombrovskis : "Basta annunci. ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 22% : 9.26 Apertura di segno positivo per le Borse europee, spinte da Wall Street e dalle asiatiche, nonché dall'avvicinamento Usa-Cina sulla questione del commercio. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,22% a 19.193 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 295,2 punti,con rendimento del decennale al 3,29%. Londra +0,49%, Parigi +0,3% e Francoforte +0,41%. Euro a 1,1292 dollari e 128,57 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Spread ancora in calo a 300 punti. Borse europee in cauto rialzo : Rep Di Maio: "Basta guerra alla Ue, ma le misure non cambiano. Anche i mercati capiranno" di ANNALISA CUZZOCREA

Spread ancora in calo : sotto 300 punti. Borse europee in cauto rialzo : Dal fronte macroeconomico si registra la conferma della battuta d'arresto per l'economia della Germania, che ha rallentato nel terzo trimestre del 2018 mostrando un prodotto interno lordo in calo ...

Avvio in rialzo per le Borse europee : Roma, 23 nov., askanews, - Partenza in rialzo quest'oggi per le borse europee. Bene Francoforte che guadagna lo 0,28% e Parigi in rialzo dello 0,26%. Sulla stessa scia Londra, in progresso dello 0,26%.

Borse europee in rialzo : Acquisti diffusi sui listini azionari europei , dopo i cali della vigilia. Riapre i battenti Wall Street , seppur con orario ridotto, dopo lo stop per il giorno del Ringraziamento . Sul mercato Forex, ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 42% : 9.32 Apertura in calo per le Borse europee, dopo i netti guadagni fatti registrare ieri,nonostante la bocciatura della manovra economica italiana da parte Ue. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,42% a 18.653 punti. Spread Btp-Bund tedesco in lieve rialzo a 311 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,48%. Londra -0,31%, Parigi -0,35% e Francoforte -0,22%. Euro a 1,1397 dollari e 128,89 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee : ...Survey Center dell'Università del Michigan effettua ogni mese un'indagine su una base di 500 famiglie riguardante le loro condizioni finanziarie e il loro atteggiamento nei confronti dell'economia. ...

Lo spread risale a 321. Borse europee negative - Milano «tiene» con Tim : Le tensioni politiche nel Regno Unito legate all'uscita dall'Europa e il braccio di ferro tra Italia e Ue sulla bozza di Legge di bilancio 2019, attesa in settimana la posizione della Commissione, restano i due temi centrali per i mercati finanziari europei. A Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib sconta lo stacco cedola di cinque big del listino, protagoniste le azioni Telecom dopo la nomina del nuovo a.d. Giù lusso e petroliferi... ...

Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio - attenzione a Telecom Italia : ... Mike Pence, che ha sottolineato la necessità delle tariffe finché la Cina non modificherà la sua politica commerciale. In Europa le tensioni persistono intorno al dossier Brexit che potrebbe mettere ...

Borse europee in rialz - Milano a +0 - 24% : 9.30 Apertura di segno positivo per le Borse europee, dopo una settimana negativa per le turbolenze sulla Brexit. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,24% e l'All Shar +0,34%.Spread Btp-Bund tedesco in lieve calo a 308 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,46%. Londra +0,23%, Parigi +0m31% e Francoforte +0,38%. Euro a 1,1404 dollari e 128,68 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 7% : 9.33 Apertura positiva per le Borse europee, sulla scia di Wall Street. Attenzione puntata su Brexit e governo britannico. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,7% a 19.038,47 punti. Spread Btp-Bund tedesco in lieve calo a 311,1 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,475%. Londra +0,57%, Parigi +0,74% e Francoforte +0,68%. Euro a 1,1341 dollari e 128,48 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Le Borse europee aprono in rialzo - Milano e Parigi le migliori : Le Borse europee aprono in rialzo sulla scia di Wall Street. I mercati sono focalizzati sulle turbolenze all'interno dell'esecutivo britannico e sulle incertezze dell'accordo sulla Brexit. A Londra l'...

Borse europee : i titoli da scegliere ora da Air France a Pirelli : ... la nomina di un nuovo CEO non Francese e con grandi competenze nel settore, scrive il broker, mostra che il gruppo ha il sostegno della politica nei suoi piani per aumentare la competitività.