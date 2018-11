Borse | è tornata la curva di Phillips E ora gli investitori hanno paura

ilsole24ore

: Il petrolio crolla di nuovo del 7%. È il secondo martedì nero di seguito: La speculazione è tornata a prendere di m… - fisco24_info : Il petrolio crolla di nuovo del 7%. È il secondo martedì nero di seguito: La speculazione è tornata a prendere di m… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) L’aumento dei salari negli Stati Uniti e in Germania è una buona notizia per molti ma non per i mercati, che iniziano a scontare un calo dei profitti per il prossimo anno. Ci sono però compagnie resilienti a questa dinamica...