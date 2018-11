Borsa | Wall Street vola con ali da colomba di Powell | DJ +2 | 50%

Borsa : Wall Street ha chiuso positiva - Dj +0 - 44% - Nasdaq +0 - 01% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa : Europa chiude in rosso senza faro Wall Street - Milano -0 - 7% : ... si cerca di capire se ci siano margini di dialogo sulla manovra, anche alla luce delle timide aperture del ministro dell'Economia Tria durante il question time al Senato , commentando la manovra, ha ...

Borsa : chiusura Wall Street - Dj -0 - 01% - Nasdaq +0 - 92%

L'high-tech affonda Wall Street. La Borsa americana brucia i guadagni 2018 : Wall Street affonda con i tecnologici e brucia i guadagni del 2018. La fuga dall'hi-tech, e soprattutto da Apple, alimenta i timori di un rallentamento dell'economia globale e rafforza ancora di più quelli per una guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. E si fa sentire sul petrolio, che arriva a perdere a New York oltre il 5% poco sopra i 54 dollari al barile. Non si salva neanche il Bitcoin, che scende ai minimi degli ultimi 13 mesi a ...

Borsa MILANO in netto calo con Wall Street - male banche - bene Enel dopo piano. : Piazza Affari chiude sui minimi di seduta e in netto calo sulla scia della rinnovata debolezza di Wall Street, mentre in mattinata erano stati i timori di un rallentamento dell'economia globale e l'attesa per la decisione della Commissione Ue sulla manovra italiana a tenere sotto scacco il mercato.

Borsa : Milano debole dopo Wall Street : ANSA, - Milano, 15 NOV - Mercati azionari del Vecchio continente tutti negativi dopo l'avvio debole di Wall Street, con Milano , Ftse Mib -1,2%, che resta la peggiore dopo una forte corrente di ...

Borsa : Wall Street chiude in negativo

Borsa : Wall Street chiude in calo - Dj -0 - 40%

Borsa di Tokyo apre in lieve rialzo su scia Wall Street : ... sulla scia di Wall Street, ma gli occhi degli investitori restano puntati sulle elezioni di Midterm, i cui risultati potrebbero influenzare le sorti dell'economia americana. L'indice Nikkei 225 ha ...

Borsa : Wall Street chiude in rialzo - Dj +1 - 06% - Nasdaq +1 - 75%

Borsa : Wall Street chiude negativa - Dj -1 - 01% - Nasdaq -1 - 63%

Borsa - Wall Street chiude in netto calo DJ -1 - 29% - Nasdaq -2 - 06% : ... ha chiuso al meno 2,06 per cento.Oltre alla prospettiva che molte grandi società abbiano ormai superato il picco sulla crescita deli utili, a pesare sulle Borse di mezzo mondo contribuiscono una ...

Borsa - Wall Street chiude in netto calo DJ -1 - 29% - Nasdaq -2 - 06% : Roma, 26 ott., askanews, - Finale di seduta in netto ribasso a Wall Street, con una dinamica particolarmente volatile nelle ore conclusive che ha visto i maggiori indici segnare ripetuti scivoloni e ...

Borsa : Wall Street apre positiva - Dj +0 - 78% - Nasdaq +1 - 41%