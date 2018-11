Borja Valero | Vinciamo la prossima e vediamo

Inter-Frosinone - le probabili formazioni : Joao Mario e Borja Valero titolari : Riprende il campionato e l'Inter ritroverà San Siro. Uno stadio pieno è pronto ad accogliere i nerazzurri per la sfida di domani contro il Frosinone. Una partita contro un avversario ampiamente alla ...

Borja Valero : Inter - io dodicesimo titolare'. Keita : Pronto al massimo : ROMA - 'La cosa più importante contro il Frosinone sarà riprendersi dopo l'Atalanta. Dobbiamo stare uniti' . Borja Valero detta la ricetta dell'Inter per riscattarsi dal 4-1 incassato a Bergamo. 'Il ...

Inter : Borja Valero - parla la moglie Rocío Rodriguez : "Io corro più di lui…" : Di sicuro appena Borja smette andremo a New York e potrò finalmente fare la maratona più bella del mondo. Poi vogliamo viaggiare zaino in spalla". Corri, Rocìo, corri. Inter, scherzo da Halloween: le ...

Verso Inter-Barcellona - Borja Valero : “Il Barca si può battere - abbiamo fiducia nei nostri mezzi” : “Il Barcellona si può battere. Altrimenti non si gioca neppure una partita così. abbiamo fiducia, possiamo far loro male anche se non sarà facile“. Borja Valero, centrocampista dell’Inter, carica i compagni alla vigilia della partita di Champions contro il Barcellona a San Siro. Le sette vittorie consecutive in campionato hanno dato maggior consapevolezza ai nerazzurri, che non vogliono farsi condizionare dal 2-0 del Camp ...

Borja Valero - possiamo battere Barca : ANSA, - MILANO, 5 NOV - "Il Barcellona si può battere. Altrimenti non si gioca neppure una partita così. Abbiamo fiducia, possiamo far loro male anche se non sarà facile". Il centrocampista dell'Inter,...

Borja Valero : 'Messi? Se c'è sappiamo cosa fare' : MILANO - 'Il Barcellona ha la palla per la maggior parte della partita: è difficile così perché non siamo abituati. Credo che si possa battere il Barca, altrimenti non andremmo neanche in campo' , ...

Borja Valero : «Senza paura contro il Barcellona» : MILANO - A San Siro conferenza stampa di Borja Valero prima del match di domani sera contro il Barcellona. Lo spagnolo ha ammesso che i blaugrana sono più forti, ma ha comunque assicurato che l'Inter ...

Inter - Borja Valero alimenta la rivalità con la Juve : “Spero non vinca la Champions” : A margine della sconfitta della sua Inter contro il Barcellona Borja Valero, ai microfoni di Cadena Ser, ha commentato il match e ha detto la sua anche sulle pretendenti al trono della Champions League. Al Camp Nou il piano dei nerazzurri era chiaro, ma non è andato in porto per i meriti che il centrocampista attribuisce ai catalani: “Avevamo in mente di tenere aperti i giochi fino alla fine il più possibile per ottenere qualcosa di ...

Inter - il rilancio di Borja Valero : “Vivo la sfida nerazzurra - sono soddisfatto della mia forma” : In attesa di scendere in campo stasera al “Camp Non”, il centrocampista dell’Inter Borja Valero ha parlato al quotidiano spagnolo El Pais. Si comincia dalle origini dell’avventura italiana: “Inizialmente in Italia avevano qualche dubbio perché a un gruppo di giocatori spagnoli non era andata bene in passato. Per mia fortuna arrivò la Fiorentina con un gruppo di ragazzi giovani e con un tecnico nuovo che voleva ...

Barcellona-Inter - le probabili formazioni : Dembelè e Borja Valero dal 1' : Tutto pronto per il big match di questa sera tra Barcellona-Inter, match valido per la 3^ giornata di Champions League. Nerazzurri chiamati alla prova del nove dopo i primi due successi nelle prime due gare di campionato. Un’Inter orfana di Nainggolan: il centrocampista, reduce dal ko nel derby contro il Milan, potrebbe stare fuori circa […] L'articolo Barcellona-Inter, le probabili formazioni: Dembelè e Borja Valero dal 1′ ...

Inter - senza Nainggolan c'è Borja Valero. Perisic e Brozovic ancora in dubbio per Barcellona : Nell'allenamento di rifinitura pre-Champions solo il centrocampista croato ha lavorato in parte col gruppo

