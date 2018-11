Bolzano | Lega | “No al codice di condotta Svp” Il matrimonio già si complica

Bolzano - la Svp dice sì al matrimonio di convenienza con la Lega : rottamato il Pd nel segno del pragmatismo verso Roma : Come in tutti i matrimoni di convenienza, è bene mettere prima le cose in chiaro. E l’alleanza tra Südtiroler Volkspartei e Lega di Salvini per amministrare la provincia autonoma di Bolzano (e per quota parte la Regione Trentino Alto-Adige) non è nient’altro che un accordo obbligato, dopo la flessione della Svp (41,9 per cento) alle elezioni di ottobre, con conseguente riduzione dei consiglieri a 15 e soprattutto dopo ...

Elezioni Alto Adige - rottamata l’alleanza Svp-Pd : la Lega sfonda ed è prima a Bolzano. Boom dell’ex M5s tra i tedeschi : L’onda lunga nazionale raggiunge anche l’estremo lembo settentrionale dell’Italia. Le Elezioni provinciali a Bolzano (oggi lo scrutinio in Trentino) costituiscono una vera rivoluzione, che registra un calo della Südtiroler Volkspartei, il successo senza precedenti del Team Köllensperger (fuoriuscito di M5S), un balzo formidabile della Lega di Matteo Salvini, il calo del Pd che perde metà dei consensi e l’annichilimento di ...

