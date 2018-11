Bohemian Rhapsody | nelle sale il film su Freddie Mercury | la storia dei Queen dalle

Bohemian Rhapsody - al cinema dal 29 novembre il film su Freddy Mercury e i Queen. La recensione e le cinque (gigantesche) incongruenze : Mamma mia c’è Freddie Mercury al cinema. Dopo mille traversie produttive, tra cui il licenziamento del regista Bryan Singer (causa molestie ad un minorenne) e l’abbandono di Sacha Baron Cohen (originariamente protagonista assoluto), Bohemian Rhapsody, il biopic su Mercury e sui Queen uscirà nelle sale italiane il 29 novembre. E se negli Stati Uniti dopo tre settimane i 127 milioni d’incassi lo portano ad essere il secondo biopic su un ...

Recensione : “Bohemian Rhapsody” la magia dei Queen rivive sul grande schermo nel capolavoro di Bryan Singer : Dal 29 novembre uscirà nei cinema italiani l’attesissimo Bohemian Rhapsody, il film-evento sulla cometa del rock, il leggendario frontman dei Queen che ha unito intere generazioni con la straordinaria potenza della sua voce. “Sono nato con altri quattro incisivi. Più spazio nella mia bocca, più estensione vocale.” Così Farrokh Bulsara, prima di diventare Freddie Mercury (Rami Malek), si presentava al batterista Roger Taylor (Ben Hardy) e al ...

Bohemian Rhapsody di Bryan Singer - La recensione : 1970-1985, quindici anni nella vita del leggendario Freddie Mercury (Rami Malek): l'incontro con Brian May (Gwilym Lee) e Roger Taylor (Ben Hardy), la formazione dei Queen, il rapporto con Mary Austin (Lucy Boynton), la scoperta dell'omosessualità, il successo, i primi screzi con gli altri componenti della band fino allo storico concerto Live Aid al Wembley Stadium di Londra.

Bohemian Rhapsody - delude il film su Mercury : Nel momento in cui i rimanenti membri dei Queen hanno deciso di produrre un film su Freddie Mercury e la loro band sono iniziati i problemi. Ora che il film è pronto, questi problemi sono sotto gli occhi di tutti. Bohemian Rhapsody è una grande autocelebrazione senza il minimo distacco, neppure per riprendere fiato narrativo, e dove chiunque graviti attorno al “dio Mercury” finisce coll’essere un angelo. Bohemian Rhapsody ...

Bohemian Rhapsody - recensione : Ci sono musicisti la cui personalità sovrasta la qualità della loro musica. A volte vale il contrario: musiche bellissime e personalità deboli, fasulle. Poi ci sono personalità come Freddy Mercury e musiche come quelle dei Queen. What Else?L'attesissimo film (atteso dai fan anche con qualche palpitazione) diretto da Bryan Singer, si è mostrato finalmente ai nostri occhi di fan, e non ci ha deluso. La produzione ha sofferto di qualche traversia ...

5 cose belle che trovi in Bohemian Rhapsody e non ti aspetti : Già quasi in cima alla classifica dei biopic musicali più visti di sempre, nonostante qualche critica sulle inevitabili licenze creative di ogni progetto che voglia concentrare archi temporali lunghi e personalità immense in due ore, “Bohemian Rhapsody” colpisce non solo per come riesce a restituire il mito dei Queen dalle origini al Live Aid del 1985, ma regala anche dei piacevoli imprevisti. Apre domande, lascia sensazioni che sono ...

«Bohemian Rhapsody» e la favola di Freddie - l'uomo che si fece Queen : Quanto all'Aids, il coming out con la band si risolve in un pudico abbraccio fraterno, nella scelta del protagonista , e, con lui, del regista, di offrire al mondo Freddie come un artista, non come ...

Quello che Bohemian Rhapsody non racconta di Freddie Mercury : Andare in discoteca con la principessa Diana. Fare arrabbiare Sid Vicious. Godersi un bel giro panoramico sulle spalle di Darth Vader. Fatti che forniscono un piccolo campione delle meravigliose e istintive follie commesse da Freddie Mercury durante la sua tumultuosa esistenza. Episodi che purtroppo non troverete in Bohemian Rhapsody, il biopic cinematografico sul carismatico frontman dei Queen interpretato da Rami Malek. Il film si concentra ...

