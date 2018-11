BMW X5 | da Monza al Sahara

gqitalia

: Drive Up: Sulla sabbia del deserto con le nuove BMW X5 e R1250GS | CLIP | Mediaset Play. Circuito di Monza nel des… - SergioSolero : Drive Up: Sulla sabbia del deserto con le nuove BMW X5 e R1250GS | CLIP | Mediaset Play. Circuito di Monza nel des… - fpe288 : inSella: Monza o Merzouga? BMW porta in Marocco la pista brianzola. - AutoVantiMonza : La Nuova BMW X5 é arrivata. Vi aspettiamo negli Showroom BMW AutoVanti di: ??Viale Sicilia,130 Monza ??Via Milano,33… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018)Nome in codice “Destination X”, alias “”. Difficile stabilire quale delle due sigle sia più criptica e non poteva che essere così, visto che l’operazione era classificata come top secret. In gioco c’era l’effetto sorpresa della ricostruzione del circuito disulle sabbie del sud del Marocco per il lancio della nuova BMW X5, articolato in più fasi di avvicinamento al deserto e a un evento destinato a entrare nella leggenda. Il primo ciak della clip non era infatti che l’ultimo atto (non certo il più semplice, visto che per due giorni ha coinvolto una crew di 120 persone) di un piano definito nei minimi dettagli, iniziato con il coinvolgimento di due influencer della Condé Nast Social Academy nel ruolo di “pony express”. Nessuna busta da portare a destinazione, i pacchi da consegnare erano le Nuove BMW X5 protagoniste del video da Milano verso il Marocco, ...