Blitz Antiterrorismo in provincia Nuoro

Francia - undici fermati in Blitz Antiterrorismo a Grande-Synthe. “Sostenevano gruppi jihadisti” : undici persone sono state arrestate a Grande-Synthe, nel nord della Francia, in una vasta operazione antiterrorismo che ha coinvolto 200 agenti di polizia e 30 uomini delle forze speciali francesi. Gli arrestati sono membri dell’associazione “Centre Zahra France“, le cui attività, spiega la Prefettura, “venivano seguite in modo particolare a causa del marcato sostegno dei suoi responsabili a diverse organizzazioni ...