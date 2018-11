Blitz antiterrorismo dei Nocs in Sardegna | un arresto | “Progettava attentato chimico”

Sardegna - Blitz antiterrorismo : arrestato uomo - progettava attacco : Sardegna, blitz antiterrorismo: arrestato uomo, progettava attacco Fermato in pieno centro a Macomer, nel nuorese. La polizia ha pedinato e monitorato per lungo tempo l’uomo, sospettato di essere un terrorista islamico. Il blitz coordinato dalla Dda di Cagliari è scattato questa mattina dopo che l’uomo era uscito di ...

