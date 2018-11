Blitz antidroga a San Severo | numerosi arresti

Lecce - Blitz antidroga dei CC : 41 arresti : 5.51 I Carabinieri di Tricase (LE) stanno eseguendo dall'alba nelle province di Lecce ,Brindisi e Bari, 41 ordini di custodia cautelare (30 in carcere e 11 ai domiciliari) nei confronti di persone indagate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, estorsione, e detenzione e porto illegale di armi. Individuato un fiorente canale di approvvigionamento riconducibile anche ...

Como : Blitz antidroga lungo il lago - tre pusher arrestati : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Maxi operazione antidroga lungo le sponde del lago di Como : tre uomini sono stati arrestati , la scorsa notte, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di tre cittadini serbi di 22, 29 e 38 anni, sorpresi in possesso di 32 dosi di cocaina Ad

Varese : Blitz antidroga a Busto Arsizio - arrestato un pusher : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Scene da film, a Busto Arsizio , nel varesotto, dove la polizia ieri ha arrestato un noto spacciatore della zona e sequestrato un notevole quantitativo di eroina. La caccia all'uomo, un 33enne di origine marocchina con precedenti, irregolare in Italia, conosciuto con il

Blitz antidroga a Napoli - 12 arresti : 8.32 Blitz notturno dei Carabinieri in una 'piazza' di spaccio nel quartiere di Scampia a Napoli . Sgominata una gang di spacciatori ritenuti legati alla camorra.I militari hanno eseguito gli ordini di custodia cautelare a carico di 12 persone della zona Nord del capoluogo campano, accusate a vario di titolo di associazione finalizzata allo spaccio di eroina e cocaina. Gli arrestati sono considerati gestori e pusher di una "piazza di spaccio" ...

Pavia : Blitz antidroga in scuola superiore - sequestrati hashish e marijuana : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - blitz antidroga dei carabinieri in un istituto scolastico della provincia pavese. E' accaduto ieri mattina, quando i militari della compagnia di Stradella si sono recati in una scuola superiore insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Casatenovo. Nel corso dell’operaz