Berlusconi-Severino | la Corte europea archivia senza esprimersi

La Cedu archivia il ricorso di Berlusconi contro la Legge Severino : le tappe della vicenda : A distanza di sei anni, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha definitivamente archiviato il ricorso intentato e poi ritirato da Silvio Berlusconi contro la Legge Severino. La Corte, accogliendo la richiesta di ritiro del ricorso presentata qualche mese fa, ha in sostanza sospeso il proprio giudizio sulla questione. Ecco tutte le tappe della vicenda che ha origine nel 2013.Continua a Leggere

La 'decadenza' di Silvio Berlusconi per effetto della Legge Severino risale al 27 novembre 2013. Dopo la condanna nell'ambito del processo Mediaset, i senatori vennero chiamati a decidere sulla decadenza dell'ex Cavaliere. A favore del provvedimento si espressero Pd, M5S e Sel, mentre Forza Italia, Gal, Nuovo Centrodestra e Lega votarono contro.

