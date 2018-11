Benedetta Cibrario e noi | L' Italia è un paese verso cui senti un amore straziante

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 novembre 2018)è una scrittrice discreta, che difficilmente entra nel dibattito, rimane piuttosto a margine con il suo profilo elegante, i capelli scuri e il sorriso che tradisce un miscuglio di radici e di studi. Da oltre vent'anni vive a Londra, ma adesso è inper un tour di presentazioni - il 26 novembre sarà a Palermo, il 27 novembre a Napoli e ancora in molte altre città – del suo ultimo romanzo, "Il rumore del mondo", appena pubblicato da Mondadori (pp. 756, € 22). Si tratta di una narrazione storica - con quella scrittura densa e sospesa che ha reso celebre, già nota per "Rossovermiglio" (Feltrinelli, 2007) e "Lo Scurnuso" (Feltrinelli, 2014) – che accompagna il lettore in un romanzo ambientato fra Londra e Torino. "Tutto è nato – precisa lei – quando ho scoperto che Cavour da ragazzo fece ...