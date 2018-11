Benedetta Cibrario e noi : "L'Italia è un paese verso cui senti un amore straziante - ma che ti fa venire un gran nervoso" : Benedetta Cibrario è una scrittrice discreta, che difficilmente entra nel dibattito, rimane piuttosto a margine con il suo profilo elegante, i capelli scuri e il sorriso che tradisce un miscuglio di radici e di studi. Da oltre vent'anni vive a Londra, ma adesso è in Italia per un tour di presentazioni - il 26 novembre sarà a Palermo, il 27 novembre a Napoli e ancora in molte altre città – del suo ultimo romanzo, ...