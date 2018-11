Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | i convocati della Lituania ai raggi X L’Italia

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la situazione di classifica dell’Italia. Serve una vittoria per volare in Cina : Due sfide fondamentali attendono la Nazionale italiana di Basket maschile. Giovedì 29 novembre e domenica 2 dicembre gli azzurri di coach Meo Sacchetti scenderanno in campo contro Lituania e Polonia per la terza e la quarta partita della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019. La prossima rassegna iridata si terrà in Cina e l’Italia non vi partecipa dall’edizione in Giappone del 2006, quando usufruì di una wild card concessa ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Andrea Cinciarini ci sarà per Polonia-Italia : Andrea Cinciarini si aggregherà all’Italia in vista della sfida contro la Polonia valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019. Il playmaker dell’Olimpia Milano non potrà essere presente per la partita contro la Lituania (in programma il 30 novembre a Brescia) perché si giocherà in contemporanea al match di Eurolega dell’Armani contro lo Zalgiris Kaunas, ma sarà disponibile per Polonia-Italia (2 dicembre a Danzica). Si tratta ...

Qualificazioni Coppa del Mondo Basket 2019 – Polinia-Italia - il programma della settimana : a Danzica ci sarà Cinciarini : Il CT Sacchetti convoca Andrea Cinciarini in vista del match contro la Polonia: il playmaker di Milano si aggregherà agli Azzurri il 30 novembre Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha convocato Andrea Cinciarini. Il playmaker dell’Olimpia Milano si aggregherà agli Azzurri nella mattinata del 30 novembre e viaggerà con la squadra alla volta di Danzica, dove il 2 dicembre l’Italia affronterà la Polonia (ore 20.15). Il programma Mercoledì ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Una rosa priva dei giocatori di NBA ed Eurolega : Giovedì sera a Brescia l’Italia affronterà la Lituania in un match che può davvero valere la qualificazione ai prossimi Mondiali 2019. Meo Sacchetti, però, dovrà fare a meno, per questa sfida e per quella successiva in Polonia, dei giocatori che sono attualmente impegnati in NBA ed Eurolega. Non ci saranno, dunque, i vari Danilo Gallinari, Marco Belinelli (quest’ultimi mai interpellati comunque nel corso delle Qualificazioni), ma ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : il ritorno di Alessandro Gentile in Nazionale e le possibili varianti tattiche : Il ritorno di Alessandro Gentile è senz’altro la notizia che più fa rumore, guardando alle convocazioni di Meo Sacchetti per le partite dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 contro Lituania e Polonia. Il figlio di Nando, reduce da una stagione alla Virtus Bologna e poi da un’operazione alla mano che gli ha fatto perdere l’intera estate, ha trovato casa all’Estudiantes. A Madrid, Gentile non è ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Riccardo Moraschini con l’Italia per Lituania e Polonia al posto dell’infortunato Flaccadori : Riccardo Moraschini sostituirà Diego Flaccadori nell’elenco dei convocati da Meo Sacchetti per le sfide che l’Italia sosterrà contro Lituania e Polonia nell’ambito delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Flaccadori, durante l’ultimo incontro di campionato vinto da Trento per 71-66 contro Brescia, si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra: lo staff medico, al termine della valutazione dell’entità ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Lituania. Programma - orari e tv : I campionati nazionali si fermano, le squadre nazionali ricominciano: è tempo di Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, con la seconda fase. L’Italia, nella prima delle due partite di questa seconda finestra, affronta a Brescia la Lituania. L’incontro si avvia a disputarsi in condizioni un po’ particolari. Innanzitutto, la Lituania ha già staccato il pass per la Cina, e può dunque scendere in campo con una certa tranquillità, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Polonia-Italia. Programma - orari e tv : Domenica 2 dicembre la Nazionale italiana di Basket tornerà in campo per la quarta partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 che si terranno in Cina. A Danzica gli azzurri di coach Meo Sacchetti affronteranno la Polonia in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il destino dell’Italia: una vittoria infatti garantirebbe la certezza della qualificazione. Nella partita di andata giocata a Bologna a metà settembre ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Leonardo Candi al posto di Andrea Cinciarini nei convocati dell’Italia per Lituania e Polonia : Cambiamento nelle convocazioni della Nazionale italiana per le due sfide delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: Andrea Cinciarini non sarà disponibile per le partite contro Lituania e Polonia. Al suo posto va Leonardo Candi. Il play della Grissin Bon Reggio Emilia, in questo difficile inizio di stagione della squadra allenata da Devis Cagnardi, ha messo insieme 3.9 punti e 4.3 assist in 21.9 minuti di media, risultando il decimo miglior ...

Qualificazioni Mondiali Basket 2019 – Cinciarini indisponibile : il CT Sacchetti convoca Leonardo Candi : Andrea Cinciarini non sarà a disposizione del CT per Italia-Lituania e Polonia-Italia: il CT Meo Sacchetti convoca Leonardo Candi al suo posto Andrea Cinciarini non sarà a disposizione del CT Sacchetti nel raduno di lunedì prossimo a Brescia e per le partite contro Lituania (29 novembre) e Polonia (2 dicembre). convocato Leonardo Candi, playmaker della Grissin Bon Reggio Emilia. Lunedì 26 novembre, presso la Sala dei Giudici del Palazzo ...

LIVE Italia-Svezia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre sprecano - la Svezia rientra : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ultima sfida del girone di qualificazione all’Europeo 2019 di basket femminile in programma in Serbia e Lettonia. La Nazionale italiana guidata da coach Marco Crespi è chiamata a ripetere l’ottima prestazione di sabato in Croazia con la quale ha messo al sicuro la seconda posizione. Una vittoria darebbe alle azzurre la certezza del primo posto nel girone e la matematica ...

LIVE Italia-Svezia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA : azzurre a +19 all’intervallo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ultima sfida del girone di qualificazione all’Europeo 2019 di basket femminile in programma in Serbia e Lettonia. La Nazionale italiana guidata da coach Marco Crespi è chiamata a ripetere l’ottima prestazione di sabato in Croazia con la quale ha messo al sicuro la seconda posizione. Una vittoria darebbe alle azzurre la certezza del primo posto nel girone e la matematica ...

Qualificazioni EuroBasket donne 2019 : Italia Svezia in diretta LIVE : ... Croazia 2-3, Macedonia 0-5 Guida tv: Eurobasket Women 2019 Qualifiers mercoledì 21 novembre " ore 20.30 Italia-Svezia diretta esclusiva Sky Sport Uno e Sky Sport Arena , telecronaca Geri De Rosa, ...

LIVE Italia-Svezia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA : azzurre - serve l’ultima vittoria! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ultima sfida del girone di qualificazione all’Europeo 2019 di basket femminile in programma in Serbia e Lettonia. La Nazionale italiana guidata da coach Marco Crespi è chiamata a ripetere l’ottima prestazione di sabato in Croazia con la quale ha messo al sicuro la seconda posizione. Una vittoria darebbe alle azzurre la certezza del primo posto nel girone e la matematica ...