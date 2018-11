Basket | i convocati del Ct Meo Sacchetti per le gare della Nazionale | torna Gentile

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati della Lituania ai raggi X. L’Italia affronta la sua bestia nera : La Lituania arriva in Italia per disputare, da titolare di uno dei pass finora staccati per i Mondiali di Cina 2019, la terza gara delle Qualificazioni. Pur priva degli elementi delle squadre NBA e di Eurolega, la selezione dei giocatori per questa trasferta raccoglie più di un buon nome. Andiamoli a vedere uno per uno, anticipando che quattro dei sottoelencati, e cioè Kalnietis, Juskevicius, Maciulis e Bendzius, sono stati affrontati dagli ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Una rosa priva dei giocatori di NBA ed Eurolega : Giovedì sera a Brescia l’Italia affronterà la Lituania in un match che può davvero valere la qualificazione ai prossimi Mondiali 2019. Meo Sacchetti, però, dovrà fare a meno, per questa sfida e per quella successiva in Polonia, dei giocatori che sono attualmente impegnati in NBA ed Eurolega. Non ci saranno, dunque, i vari Danilo Gallinari, Marco Belinelli (quest’ultimi mai interpellati comunque nel corso delle Qualificazioni), ma ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Leonardo Candi al posto di Andrea Cinciarini nei convocati dell’Italia per Lituania e Polonia : Cambiamento nelle convocazioni della Nazionale italiana per le due sfide delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: Andrea Cinciarini non sarà disponibile per le partite contro Lituania e Polonia. Al suo posto va Leonardo Candi. Il play della Grissin Bon Reggio Emilia, in questo difficile inizio di stagione della squadra allenata da Devis Cagnardi, ha messo insieme 3.9 punti e 4.3 assist in 21.9 minuti di media, risultando il decimo miglior ...

ItalBasket - i convocati : torna Gentile : ROMA - Per l'Italbasket ci sono altre due gare decisive sulla strada per il Mondiale 2019 . Gli azzurri, secondi nel gruppo J delle eliminatorie dietro la Lituania e in vantaggio su tutte le altre ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per Lituania e Polonia. Torna Alessandro Gentile - c’è Giampaolo Ricci : Il CT della Nazionale italiana di Basket, Meo Sacchetti, ha diramato i nomi dei sedici giocatori che prenderanno parte al raduno di Brescia, a partire da lunedì 26 novembre, per preparare le due partite valevoli per la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 contro Lituania (29 novembre al PalaLeonessa) e Polonia (2 dicembre a Danzica). Di seguito i convocati, oltre ai giocatori a disposizione nel caso in cui qualcuno si ...

Basket – Qualificazioni Mondiali 2019 : i 16 convocati dell’Italia per le sfide contro Lituania e Polonia : Il 26 novembre l’Italia si raduna a Brescia per preparare le due sfide contro Lituania e Polonia valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali 2019: ecco i convocati di coach Sacchetti Altre due gare decisive sulla strada per il Mondiale 2019. Gli Azzurri, secondi nel gruppo J dietro la Lituania e in vantaggio su tutte le altre formazioni, si raduneranno a Brescia lunedì 26 novembre per preparare la sfida casalinga ai baltici (29 ...