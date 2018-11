Basket | Ceron sta meglio e ha ricevuto anche la visita di Petrucci

Basket – Infortunio Marco Ceron - il comunicato della Leonessa Brescia : “rimane in prognosi riservata” : Marco Ceron in prognosi riservata, ma il peggio è passato: il comunicato della Leonessa Brescia dopo l’intervento per la frattura cranica Una domenica sera spaventosa, per il mondo della pallacanestro italiana. Durante la sfida tra Brescia e Torino, vinta dai padroni di casa, uno scontro di gioco ha allarmato tutti i tifosi. Marco Ceron ha sbattuto contro il gomito di Jaiteh, mentre andava a rimbalzo, per poi finire rovinosamente a ...

