Axl Rose | ' Mercury il più grande frontman di sempre | senza i suoi testi non so dove sarei'

Guns N euro Roses - concerto interrotto : euro Axl seriamente malato euro : "Mi hanno fatto una flebo e qualche iniezione. Oggi mi sono ammalato: ho vomitato per le ultime 5 ore. Ma anziché annullare tutto il concerto farò del mio meglio per voi!". Queste le parole con cui ...

Guns N'Roses : Axl Rose sta male - concerto ridotto a 10 canzoni - l'ira dei fan : Se ad Abu Dhabi è stato un successo per le Mercedes della Formula 1, stessa cosa non si può dire per il concerto dei Guns N'Roses che si è tenuto ieri sera nella città. Il concerto infatti farà parte di quelli da non ricordare visto che il cantante della band Axl Rose ha accusato un malumore e la band ha stravolto la scaletta del concerto, concludendo molto prima del previsto La risposta della band e le proteste del pubblico La terzultima data ...

Nuovi concerti dei Guns N’ Roses nel 2019? Axl Rose sui progetti futuri della band : Il nuovo anno che sta per arrivare potrebbe portare in dote Nuovi concerti dei Guns N' Roses nel 2019: a parlare apertamente dell'idea di continuare a calcare i palcoscenici dal vivo dopo l'enorme successo della reunion di questi ultimi anni è lo stesso cantante Axl Rose, che pare entusiasta del riscontro ottenuto con la band in giro per il mondo. La reunion annunciata nel 2016 con la nuova formazione - sono tornati i veterani Slash e McKagan ...